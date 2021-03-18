الشريدة يُكرم منسوبي إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

كرم عميد كلية التربية في محافظة وادي الدواسر، مسؤول لجنة مكافحة المخدرات في كليات محافظتي وادي الدواسر والسليل الدكتور ماجد بن علي الشريدة ، يوم أمس عددٍ من منسوبي إدارة التعليم بالمحافظة ، تقديراً لجهودهم ومشاركتهم وتعاونهم المخلص في إنجاح فعاليات وأنشطة اللجنة بكليات المحافظتين .

وثمن الشريدة خلال التكريم جهودهم التي قاموا بها للتوعية بأضرار المخدرات وطرق الوقاية منها ، ودورهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات وحماية الشباب ومستقبل الأجيال من مخاطرها ، مُشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومنها التعليم لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وآثارها ، بما يسهم في الحد من آفة المخدرات ومحاربة أنواعها .