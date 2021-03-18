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جامعة الباحة تنظم ندوة “المال العام أمانة”

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جامعة الباحة تنظم ندوة “المال العام أمانة”

جامعة الباحة تنظم ندوة “المال العام أمانة”
http://almnatiq.net/?p=962538
المناطق_واس

أقامت جامعة الباحة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، ندوة توعوية بعنوان “المال العام أمانة”، وذلك عبر الاتصال المرئي من خلال منظومة رافد.
وأكد معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أهمية المحافظة على المال العام والدور البارز الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة من الرقابة على جميع إيرادات الدولة -أعزها الله- ومصروفاتها والمحافظة عليها.
بدوره استعرض مساعد مدير المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور سالم بن علي الغامدي، دور الديوان العام للمحاسبة في حماية المال العام.
بعد ذلك بدأت فعاليات الندوة تضمنت العديد من المحاور قدمها متخصصون في هذا الشأن شملت “مفهوم المال العام ودور الأجهزة الرقابية في المحافظة عليه وتعزيز الرقابة الذاتية” ، “المال العام من منظور شرعي والمحافظة عليه من مظاهر الانتماء الوطني”.

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