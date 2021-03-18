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الكلية التقنية بنجران تنفذ عن بُعد برنامج “التثقيف التعليمي والمهني” لطلاب المرحلة الثانوية

الكلية التقنية بنجران تنفذ عن بُعد برنامج “التثقيف التعليمي والمهني” لطلاب المرحلة الثانوية

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الكلية التقنية بنجران تنفذ عن بُعد برنامج “التثقيف التعليمي والمهني” لطلاب المرحلة الثانوية

الكلية التقنية بنجران تنفذ عن بُعد برنامج “التثقيف التعليمي والمهني” لطلاب المرحلة الثانوية
http://almnatiq.net/?p=962541
المناطق_واس

نفذت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع الإدارة العام للتعليم بالمنطقة أمس، برنامج “التثقيف التعليمي والمهني” – عن بُعد – عبر منصة “المشهد التعليمية والثقافية”، لمدرستي ثانوية بن عثيمين وثانوية بن ماجة.
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالكلية، علي بن عبد الله آل عتيق، أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الثانوية لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وكذلك توجيه الطلاب للتخصصات والأقسام التدريبية، وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة في إطار رؤية المملكة 2030، وإبراز الفرص والخيارات الوظيفية المتاحة للخريجين بسوق العمل، للتخصصات المهنية في مجالات الكهرباء والحاسب الآلي وتقنية المعلومات و الميكانيكا والمحركات والمركبات والمحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق، وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.
وبين آل عتيق أن البرنامج يتضمن التعريف ما تحتويه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالكلية التقنية بنجران من أنشطة و تخصصات تقنية ومهنية، وشروط الالتحاق بالكلية، وكيفية تحديد الميول المهني واختيار التخصص، ومجالات العمل المهنية.

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