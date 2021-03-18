محافظ حفرالباطن يرعى حفل تكريم متفوقي تعليم حفرالباطن

المناطق_عبدالله السعيدي

رعى سمو محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود صباح اليوم حفل تكريم الطلاب المتفوقين الافتراضي عبر منصات التواصل الاجتماعي ـ والذي أقامته إدارة التعليم ممثلة بقسم التوجيه والإرشاد لـ ( 85 ) متفوقاً بحضور مدير التعليم وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وبدء الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم تلاه كلمة لراعي الحفل رحب بها سموه بمنسوبي التعليم وأبنائه الطلاب والمشرفين وقادة المدارس والمعلمين وأولياء أمور الطلاب مؤكداً لهم : ” أن المملكة العربية السعودية أولت قطاع التعليم كثير العناية وعظيم الرعاية ووفرت الميزانيات وهيأت الوسائل والامكانات وذللت كل العراقيل والتحديات إدراكاً من القيادة الحكيمة إن الاستثمار الأمثل يكمن في الإنسان”. وقال سموه ” إخواني :أسعد في هذه اللحظات بالانضمام إلى مشاركتكم الاحتفاء بأبنائنا المتفوقين مباركاً لهم ولمعلميهم ولأولياء أمورهم هذا التميز والذي ما كان ليأتي لولا الجهود المبذولة من الأسرة والمدرسة” ” وأضاف “أيها الأخوة : رغم الجائحة التي عصفت بالعالم إلاّ أن مملكتنا الحبيبة ولله الحمد استطاعت بفضل الله تعالى وتوفيقه وتوجيهات قيادتنا الحكيمة والاصرار الذي تحلى بها أبناؤها من السير نحو الحياة الطبيعية المنشودة ” ، واختتم سموه الكلمة : ” ابتهل إلى المولى عز وجل أن يحفظ قائد الوطن المبارك مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأضرع إليه سبحانه أن يحفظ المملكة من كل مكروه ويحرسها من كل سوء ويديم على أرجائها النماء والرخاء” .

ومن جانبه أشاد مدير التعليم الأستاذ محمد بن علي القحطاني بدعم وتشجيع الدولة – رعاها الله – للمتفوقين من أبنائها والمتفوقات بمدارس التعليم العام ، ولعل هذاء الحفل الافتراضي عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب جائحة كورونا وهذه الرعاية الكريمة من سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود وبحضور عدد من القيادات التعليمية خير شاهد على الاهتمام والدعم ، منوهًا بدعم سموه في رعايته لكافة مناسبات وفعاليات التعليم بالمحافظة ، و أضاف القحطاني : ” إنني بهذه المناسبة أزجي أطيب التحايا و التبريكات لهؤلاء الأبناء النجباء بعد أن شمروا عن سواعدهم وحققوا الطموحات و كانوا بحق أهلاً للتطلعات , والشكر موصول لأولياء أمورهم الذين لم يذخروا جهـداً و لم يبخلوا وسيلة و كانوا – بعد الله – عوناً في تذليل العراقيل , و لزملائي التربويين الذين قدموا مخزون خبراتهم و دعمهم و رعايتهم و هاهم يرون غراس بذورهم ثماراً يانعة في هؤلاء المتميزين من الطلاب ”

بعد ذلك انطلق الحفل الافتراضي على منصات إدارة التعليم عبر حساب الإدارة في تويتر وقناة الإدارة في اليوتيوب في بث مباشر وكانت البداية بمسيرة الطلاب المحتفى بهم حيث أقيمت مسيرة افتراضية عرض فيها صور وأسماء الطلاب المحتفى بهم تخللها مقطوعة إنشادية خاصة بالطلاب المتفوقين من كلمات الأستاذ علي الفريدي ليختتم الحفل بكلمة للمتفوقين ألقاها بالنيابة عنهم الطالب سامي بن مفرح العنزي قال فيها : “بعد شكر الله نشكر ولاة أمرنا -أيدهم الله- على دعمهم الدائم والمستمر للتعليم واهتمامهم بالتعليم والذي بدا جلياً مع هذه الجائحة , كما أشكر سمو المحافظ نيابة عن زملائي على رعايته الكريمة والشكر موصول لسعادة مدير التعليم والإدارة ممثلة بقسم التوجيه والإرشاد على تنظيم هذا الحفل بالرغم من كل الصعوبات وظروف الجائحة إلا أن استشعارهم بأهمية تكريم المتفوقين جعلتهم مشكورين يسعون إلى تكريمنا وتحفيزنا, واختتم كلمتي بالشكر للمعلمين الأفاضل وطاقم المدرسة التعليمي والإداري وآباؤنا وأسرتنا الذي لولا الله ثم تعاونهم لما استطعنا أن نتفوق ونحقق ماحققناه فقد آزرونا وشجعونا ودعمونا فلكم منا خالص الدعوات والحب والشكر ونسأل الله أن نكون قد حققنا المأمول وأن نكون عند حسن ظن الجميع “.