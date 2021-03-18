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أمانة جدة تغلق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية

أمانة جدة تغلق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=962566
المناطق_جدة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الأربعاء 4394 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 174 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات. 

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