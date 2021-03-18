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6 أشكال لـ«الاحتيال المالي» تستهدف عملاء البنوك السعودية

6 أشكال لـ«الاحتيال المالي» تستهدف عملاء البنوك السعودية
http://almnatiq.net/?p=962580
المناطق_ الرياض

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أبرز أنواع الاحتيال المالي، والتي تستهدف عملاء البنوك السعودية.

وقال الحساب الرسمي لهيئة حقوق الإنسان السعودية عبر موقع «تويتر»: «من أنواع الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك السعودية الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية»، مشيرًا إلى أنواع الاحتيال المالي والتي جاءت كالآتي:

– انتحال شخصية موظف بنك، وطلب تحديث البيانات الشخصية عبر الهاتف.

– التسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير الآمنة معلوماتيًا.

– الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية.

– التلصص وسرقة المعلومات البنكية وإساءة استخدامها.

– عروض الوظائف والتوظيف الوهمية.

– عروض السيارات والموجودات الفارهة بأسعار زهيدة وأقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

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