6 أشكال لـ«الاحتيال المالي» تستهدف عملاء البنوك السعودية

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أبرز أنواع الاحتيال المالي، والتي تستهدف عملاء البنوك السعودية.
وقال الحساب الرسمي لهيئة حقوق الإنسان السعودية عبر موقع «تويتر»: «من أنواع الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك السعودية الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية»، مشيرًا إلى أنواع الاحتيال المالي والتي جاءت كالآتي:
– انتحال شخصية موظف بنك، وطلب تحديث البيانات الشخصية عبر الهاتف.
– التسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير الآمنة معلوماتيًا.
– الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية.
– التلصص وسرقة المعلومات البنكية وإساءة استخدامها.
– عروض الوظائف والتوظيف الوهمية.
– عروض السيارات والموجودات الفارهة بأسعار زهيدة وأقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
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