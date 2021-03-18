غرفة الشرقية تقدم استشارات مجانية لرواد الاعمال الصناعيين

المناطق_ فتحية عبدالله

نفذت غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاربعاء 17 مارس 2021 برنامج الاستشارات المجانية المتخصصة، والذي تم تخصيصه لدعم ورعاية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وشهد البرنامج الذي تمت أقامته عبر الاتصال المرئي بمشاركة الخبير المتخصص في تطوير المشاريع الصناعية منصور بن عبد العزيز الشطب متخصص في المشاريع الصناعية تفاعلا كبيرا من قبل الرواد الذين تواصلوا مع مقدمي البرنامج الذين قدّموا جملة من المقترحات والنصائح والإرشادات لكافة المتصلين، حيال العديد من المواضيع والتحديات وسبل التطوير وغير ذلك.

يذكر أن هذا البرنامج يستهدف كافة الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتحديد، حيث يقدم طاقم الغرفة المُشارك ضمن هذا البرنامج باقة من النصائح العملية التي تهدف تطوير أعمالهم ومشاريعهم.

ويدخل هذا البرنامج في إطار جملة من الفعاليات والجهود التي تنفذها الغرفة لرعاية ودعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشمل الندوات والمحاضرات ودورات التدريب، فضلا عن الجلسات المتخصصة الاستشارية المجانية، والتي اثمرت خلال السنوات الماضية عن بروز قطاع واعد وجيل متميز من شباب وشابات الأعمال.