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أمانة الجوف وبلدياتها تطلق الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”

أمانة الجوف وبلدياتها تطلق الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”
http://almnatiq.net/?p=962593
المناطق_الجوف

دشنت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها فعاليات الموسم الرابع ضمن السنة الثانية لمبادرة “الجوف واحة خضراء” التي أطلقها في وقت سابق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وتستهدف المبادرة زراعة مليون شجرة خلال عشر سنوات وتشمل كامل المنطقة.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن عدد الأشجار التي تم زراعتها خلال المواسم الثلاثة الماضية في المنطقة بلغ (٧٠٦٨٤) شجرة ، وشملت الزراعة : الحدائق والمنتزهات وساحات المساجد والطرق والشوارع الرئيسية داخل المدن و المرافق الحكومية والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والطرق الاقليمية الواقعة بين المدن والقرى.
وأبان المتحدث الرسمي أن المبادرة تستهدف خلال الموسم الرابع زراعة (٣٥٣٤٠) شجرة من مختلف الأنواع التي تناسب بيئتنا.
وأضاف أن عددا كبيرا من المتطوعين وطلبة وطالبات المدارس والجامعة والكشافة وذوي الاحتياجات الخاصة ومنسوبي الجهات الحكومية من كافة فئات المجتمع نساء ورجالا كبارا وصغارا شاركوا في المبادرة خلال المواسم الماضية، مشيرا إلى أن موسمها الرابع انطلق بتاريخ  ٧ مارس ٢٠٢١ وستنتهي في شهر مايو ٢٠٢١، وسيتم تنفيذها من قبل الأمانة وبلدياتها التابعة.
وأكدت الأمانة حرصها على نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وزيادة مساحة المسطحات الخضراء وترسيخ ثقافة التشجير.

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