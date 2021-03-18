بلدية بيشة تعتمد إقامة السوق الرمضاني الأول

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اعتمدت بلدية بيشة ممثلةً في رئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان، إقامة السوق الرمضاني مع بداية شهر رمضان لهذا العام، وذلك بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي والغرفة التجارية في محافظة بيشة.

وفي ضوء ذلك، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن اعتماد إقامة السوق الرمضاني جاء بعد اجتماعات المجلس البلدي وعدة لجان معنية بمتابعة الموقع وآلية التنفيذ، مشيرًا إلى أن السوق الرمضاني سيقام بالشراكة المجتمعية مع بنك التنمية الاجتماعية والغرفة التجارية ويستهدف إنشاء ٢٠٠ كشك تجاري، مؤكدًا أنه سيتم الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفايروس كورونا سواء على الأنشطة المُقامة أو حتى الزوار ومتابعة هذه الإجراءات فعليًا داخل السوق عن طريق فرق الرقابة واللجان المعنية، لافتًا في السياق ذات إلى تشكيل لجان خاصة لمتابعة سير تنفيذ المشاريع والمبادرات المُقامة في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأضاف ابن جلبان خلال حديثه أنه بناءً على توجيهات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، ودعم ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وكذلك متابعة محافظ بيشة سعيد آل الطلوق، وتعاون كافة الجهات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال في المحافظة فإن المحافظة على موعدٍ مع الكثير من المبادرات المجتمعية والفعاليات التي ترقى بأهالي محافظة بيشة، مفيدًا بأن هذه المبادرات متنوعة وسترى النور بإذن الله في القريب العاجل.