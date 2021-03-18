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هيئة الزكاة والدخل: 3 غرامات مشمولة في مبادرة الإعفاء

هيئة الزكاة والدخل: 3 غرامات مشمولة في مبادرة الإعفاء
http://almnatiq.net/?p=962604
المناطق_ الرياض

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل مبادرة الإعفاء من الغرامات المرتبطة بالإقرارات واجبة التقديم والسداد للهيئة.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي علي موقع تويتر فيديو يوضّح الغرامات المشمولة في مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية:

– التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية (جميع أنواع الضرائب).

– غرامات التأخر في السداد (لجميع أنواع الضرائب).

– غرامات تعديل الإقرارات وتصحيحها (فقط في ضريبة القيمة المضافة).

وهذه المبادرة تم إطلاقها ضمن إطار حزمة مبادرات لتحفيز الاقتصاد، أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مارس 2020 لدعم القطاع الخاص في المملكة وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، وقد تم تمديد العمل بالمبادرة حتى 30 يونيو 2021 وفق ضوابط محددة.

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