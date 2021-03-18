الجمعية” تدشّن رسميًا دورة “أساسيات تعلم لغة الإشارة” لمنسوبي “القطاعات الحكومية”

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تعزيزًا للاندماج المجتمعي الفعِّال والتمكين لمستفيديها من ذوي الإعاقة السمعية؛ وبتشريف سعادة وكيل محافظة الأحساء الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري، وسعادة رئيس مجلس إدارتها الدكتور سعدون بن سعد السعدون، وسعادة رئيس مجموعة الشريعة ومجموعة المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد بن علي العليان، دشنت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء دورة “تعلم أساسيات لغة الإشارة” لمنسوبي القطاعات الحكومية بمحافظة الأحساء (عن بُعد)، والتي حظيت بدعمٍ كريم من بنك الجزيرة، وبإشراف من المعهد التقني للبترول والغاز الطبيعي للتدريب ..

من جهته؛ أعرب سعادة وكيل المحافظة في كلمته عن سروره بهذه البادرة، مشيدًا بالجمعية وجهودها في تقديم الخدمات لمستفيديها، والبحث عن سبل التمكين التي تحقق رؤية بلادنا الحكيمة 2030 في دمج فئة ذوي الإعاقة ..

وفي ذات السياق؛ ثمّن سعادة الدكتور “السعدون” لسعادة الوكيل “الجعفري” حفاوته وتشريفه، معبّرًا عن سعادته بهذه الانطلاقة، ومشيدًا بالتعاون بين كافة الجهات للظهور بهذا النتاج المثري، كما وجّه سعادته شكره وتقديره للبنك لقاء كريم دعمه، وللمعهد نظير إشرافه البنّاء، مؤكدًا أن هذه اللحمة هي السبيل الممهد لبلوغ الغاية المرجوة، مضيفًا سعادته بأن هذه المبادرة أتت كواحدة من أهداف الجمعية الاستراتيجية التي أخذت على عاتقها السعي الحثيث من خلالها لتذليل العقبات أمام مستفيديها من ذوي الإعاقة في كافة الأصعدة..

من جهته؛ أشاد الدكتور “العليان” في الكلمة التي ألقاها بالجمعية وفكرة المبادرة التي تنم عن عنايتها وحرصها الشديدين على إزالة كافة العوائق التي قد تصادف فئة ذوي الإعاقة السمعية في حياتهم اليومية لفسح الاستقلالية بالذات أمامهم، كما أكد أن البنك يرحب بدعم مثل هذه المبادرات المتميزة ..

وحول الدورة: فقد قدّمها منسق فريق أمل التطوعي لذوي الإعاقة السمعية التابع للجمعية الأستاذ محمد الطعيمة، والتي شارك بحضورها في دورتها الأولى نخبة من منسوبي: شرطة الأحساء، والدفاع المدني بالأحساء، وإدارة سجون الأحساء، وإدارة مرور الأحساء .. إذ تحدث “الطعيمة” في بادئها عن الإعاقة السمعية، وبعض فنون وأساليب التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية، ثم أسهب في جانب التطبيق العملي بشرح الحروف الإشارية، والأرقام، إضافةً إلى مصطلحات التحية، وأيام الأسبوع، والأشكال، والألوان …إلخ.

ومن الجدير بالذكر؛ أن هذه الدورة ستُعقد 4 مرات، تستهدف في كل مرة 20 موظفًا في القطاع الحكومي “بمجموع 80 موظفًا”، والتي تقدّم في نسختها الواحدة على مدى 4 أيام، وبمعدل 16ساعة تدريبية ..

وفي تصريح لسعادة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبداللطيف الجعفري؛ ذكر بأن هذه الانطلاقة الفعلية تتوّج عمل فريق الإعداد للدورة بالنجاح، والذي كثّف جهوده خلال أكثر من ستة أشهر من العمل الدؤوب لصناعة مادة ثريّة تتسم باليسر والسهولة والجودة لتحقق الفائدة المرجوة لجميع المتدربين، مقدمًا شكره الجزيل للمدرب “الطعيمة” على تألقه في تقديم الدورة، وكذلك لجميع من عمل بجانبه لإظهار هذا العمل بأجمل صورة.