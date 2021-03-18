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وزارة الصحة: جميع لقاحات كورونا المستخدمة في السعودية آمنة

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وزارة الصحة: جميع لقاحات كورونا المستخدمة في السعودية آمنة

وزارة الصحة: جميع لقاحات كورونا المستخدمة في السعودية آمنة
http://almnatiq.net/?p=962615
المناطق_ الرياض

أكدت وزارة الصحة، أن جميع لقاحات كورونا في المملكة آمنة؛ حيث نشر الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو يوثق مأمونية اللقاح مستشهدًا ببيان هيئة الغذاء والدواء.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أكدت أنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات في المملكة أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف جرعة حتى الآن (16 مارس).

وأوضحت الهيئة أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) المتوافرة في المملكة بشكل مستمر من خلال متابعة ودارسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوافرة حولها محليًا ودوليًا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية، كما تتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA), الذي يضم في عضويته أكثر من 30 جهة رقابية وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وتجتمع بشكل دوري لتبادل البيانات والمعلومات التي تتوافر حول اللقاحات والأعراض الجانبية لها.

وأكدت أنه في حال توافر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، داعية الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.

وحثت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع أفراد المجتمع والممارسين الصحيين على إبلاغ «المركز الوطني للتيقظ» عن الأعراض الجانبية للقاحات فيروس كورونا عبر الرابط: أو عن طريق وسائل الإبلاغ التالية: الرقم الموحد للهيئة 1999، وبريد المركز الوطني للتيقظ ([email protected])، وتطبيق الهيئة العامة للغذاء والدواء «طمني».

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