احدث الأخبار

حلقات القرآن تُمكن طفل سعودي من التحدث باللغة العربية
أبرز المواد
 وزارة الصحة: جميع لقاحات كورونا المستخدمة في السعودية آمنة
أبرز المواد
 الجمعية” تدشّن رسميًا دورة “أساسيات تعلم لغة الإشارة” لمنسوبي “القطاعات الحكومية”
أبرز المواد
 هيئة الزكاة والدخل: 3 غرامات مشمولة في مبادرة الإعفاء
أبرز المواد
 بلدية بيشة تعتمد إقامة السوق الرمضاني الأول
أبرز المواد
 أمانة الجوف وبلدياتها تطلق الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”
أبرز المواد
 غرفة الشرقية تقدم استشارات مجانية لرواد الاعمال الصناعيين
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك: وحدات التوعية الفكرية تعزز الولاء للدين والانتماء للوطن
أبرز المواد
 مجلة للحرس الثوري الإيراني: “لا مكان لإيران في سوريا بعد بشار الأسد”
أبرز المواد
 6 أشكال لـ«الاحتيال المالي» تستهدف عملاء البنوك السعودية
أبرز المواد
 «النيابة العامة»: 5 محاذير لمساعدة المتسلل.. والسجن والغرامة للمخالف
أبرز المواد
 أكثر من 112 ألف مستفيد من خدمات عيادات مراكز الرعاية الصحية الأولية في نجران
أبرز المواد
حلقات القرآن تُمكن طفل سعودي من التحدث باللغة العربية

حلقات القرآن تُمكن طفل سعودي من التحدث باللغة العربية

أبرز المواد
وزارة الصحة: جميع لقاحات كورونا المستخدمة في السعودية آمنة

وزارة الصحة: جميع لقاحات كورونا المستخدمة في السعودية آمنة

أبرز المواد
الجمعية” تدشّن رسميًا دورة “أساسيات تعلم لغة الإشارة” لمنسوبي “القطاعات الحكومية”

الجمعية” تدشّن رسميًا دورة “أساسيات تعلم لغة الإشارة” لمنسوبي “القطاعات الحكومية”

أبرز المواد
هيئة الزكاة والدخل: 3 غرامات مشمولة في مبادرة الإعفاء

هيئة الزكاة والدخل: 3 غرامات مشمولة في مبادرة الإعفاء

أبرز المواد

حلقات القرآن تُمكن طفل سعودي من التحدث باللغة العربية

حلقات القرآن تُمكن طفل سعودي من التحدث باللغة العربية
http://almnatiq.net/?p=962618
المناطق_جدة

تعلمت التحدث باللغة العربية في حلقات أشبال القرآن ) بهذه الكلمات عبّر الطفل السعودي علي محمد أمين السادة – ٩ سنوات – والمولود بالعاصمة البريطانية لندن عن امتنانه لحلقات القرآن الكريم والتي ساهمت في حفظه أجزاء من كتاب الله بل والتحدث باللغة العربية كونه وجد صعوبة في تعلمها منذ قدومه للمملكة.
وعن قصته في الحلقات يقول والده : لم يعرف علي العربية إلا عندما بلغ سن السادسة فقد كان يتحدث الإنجليزية فقط ولديه صعوبة في تعلم ونطق العربية ولكن ما إن انضم لأكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن أحد برامج جمعية خيركم بجدة حتى تعلم ( بعض أحكام التجويد ) وبدأ الحفظ فتفاجأنا بإجادته الحديث والكتاب باللغة العربية ولله الحمد.
ويواصل والده قائلاً: بفضل الله ، القرآن جعل أبنائي متفوقين فشقيقته فاطمة متفوقة دراسياً و فازت في مسابقة سورة الفاتحة في رمضان الماضي ، وعلي متفوق على مستوى الدراسة والحلقات كذلك ، فاليوم يحفظ خمسة أجزاء وقد اختبر في ثلاثة فروع سابقة وحصل على تقدر 100% ، وهو كذلك في المدرسة وحصل مؤخراً على ميدالية عالمية في مسابقة الكانجارو للرياضيات وقد تم ترشيحه من قبل المدرسة لدخول مقياس موهبة وينتظر النتائج في أبريل من العام الحالي.
من جهته بيّن معلمه في الحلقات عن بعد الأستاذ محمد علي أحمد أن الطفل علي من أكثر الطلاب تميزاً في حلقته فهو جاد في الحضور والتعلم مما جعله متفوقاً في حفظ القرآن والمسابقات القرآنية التي تقام في المملكة ويشارك في برامج الموهوبين لجمعية خيركم ، كما أن له تسجيلاً صوتياً لجزء عمّ ومتوفر في المكتبة الصوتية.
هذا الطفل الموهوب أخبرنا أنه يحلم الآن بحفظ كتاب الله كاملاً ومن ثم إكمال المسيرة القرآنية بالحصول على الإجازات القرآنية ليكتب في أهل الخيرية لقوله عليه الصلاة والسلام : ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )

روابط ذات صلة

وزارة الصحة: جميع لقاحات كورونا المستخدمة في السعودية آمنة

وزارة الصحة: جميع لقاحات كورونا المستخدمة في السعودية آمنة
الجمعية” تدشّن رسميًا دورة “أساسيات تعلم لغة الإشارة” لمنسوبي “القطاعات الحكومية”

الجمعية” تدشّن رسميًا دورة “أساسيات تعلم لغة الإشارة” لمنسوبي “القطاعات الحكومية”
هيئة الزكاة والدخل: 3 غرامات مشمولة في مبادرة الإعفاء

هيئة الزكاة والدخل: 3 غرامات مشمولة في مبادرة الإعفاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*