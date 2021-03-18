احدث الأخبار

النائب العام يزور نيابات تبوك وضبا والوجه ويوجه بتغليب الستر وتفعيل الصلح
أبرز المواد
 “أبشر” يدعو المستفيدين إلى تحديث بريدهم الإلكتروني ويبين الطريقة
أبرز المواد
 جدة.. إغلاق طريق “الأمير ماجد” وعمل تحويلات مرورية مؤقتًا
أبرز المواد
 “الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 9485 نقطة
أبرز المواد
 كلية التقنية بنجران تنفذ برنامج “نبراس”
أبرز المواد
 أميرالقصيم يُثمن دخول جامعة القصيم في التصنيف الدولي للاقتصادات الناشئة 2021م.
أبرز المواد
 أمين تبوك يدشن مشتل ” الامانة ” بطاقة إنتاجية تتجاوز المليون زهرة سنوياً وإطلاق مبادرة الأمانة (ظل)
أبرز المواد
 تدريب هلال الجوف النسائي يحاضر لتسعون مستفيدة على الإسعافات الأولية
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يرعى اختتام مسابقتي القوات المسلحة المحلية السادسة للعسكريين وجمعية الأمير سلطان للأبناء الثامنة
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي
أبرز المواد
 (921) مستفيد من برنامج مكافحة التدخين بصحة عسير خلال الشهرين الماضين 2021 
أبرز المواد
 برنامج الفحص المهني يبدأ تدريجيا على العمالة الوافدة مطلع يوليو المقبل
أبرز المواد
النائب العام يزور نيابات تبوك وضبا والوجه ويوجه بتغليب الستر وتفعيل الصلح

النائب العام يزور نيابات تبوك وضبا والوجه ويوجه بتغليب الستر وتفعيل الصلح

أبرز المواد
“أبشر” يدعو المستفيدين إلى تحديث بريدهم الإلكتروني ويبين الطريقة

“أبشر” يدعو المستفيدين إلى تحديث بريدهم الإلكتروني ويبين الطريقة

أبرز المواد
جدة.. إغلاق طريق “الأمير ماجد” وعمل تحويلات مرورية مؤقتًا

جدة.. إغلاق طريق “الأمير ماجد” وعمل تحويلات مرورية مؤقتًا

أبرز المواد
“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 9485 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 9485 نقطة

أبرز المواد

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى اختتام مسابقتي القوات المسلحة المحلية السادسة للعسكريين وجمعية الأمير سلطان للأبناء الثامنة

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى اختتام مسابقتي القوات المسلحة المحلية السادسة للعسكريين وجمعية الأمير سلطان للأبناء الثامنة
http://almnatiq.net/?p=962651
المناطق_ الرياض

رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم اختتام مسابقة جائزتي القوات المسلحة المحلية السادسة لحفظ القرآن الكريم وجمعية الأمير سلطان لحفظ القرآن الكريم الثامنة للأبناء وقد كان في استقبال معاليه لدى حضوره فضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني ومديرو إدارات الشؤون الدينية في القوات المسلحة ، وقد بدء حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى المشرف العام على الجائزة كلمة رحب فيها بمعالي رئيس هيئة الأركان العامة والحضور مشيرا إلى ان العناية بالقرآن الكريم تعد من أعظم القربات الموجبة بإذن الله للفوز بجنات النعيم .
ونوه باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-بالقرآن الكريم ، مثمناً دورهما بإقامة مثل هذه المسابقات التي تميزت بأنها في رحاب القرآن الكريم وخصصت للعسكريين .
وأشار إلى أن المسابقتين هذا العام شهدت حضوراً متميزاً وتنافساً قوياً بين المتسابقين لتحقيق المراكز المتقدمة والظفر بالجوائز ، ثم شاهد الجميع فيلماً وثائقياً عن المسابقة يحكي مسيرة المسابقة حتى دورتها الحالية ، إثر ذلك أعلنت أسماء الفائزين بالمسابقتين وتفضل معالي رئيس هيئة الأركان العامة بتوزيع الجوائز عليهم بواقع خمسة فائزين لكل فرع .
وفي نهاية الحفل قدم فضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة ،المشرف العام على الجائزة، درعاً تذكارياً لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة بهذه المناسبة .

روابط ذات صلة

النائب العام يزور نيابات تبوك وضبا والوجه ويوجه بتغليب الستر وتفعيل الصلح

النائب العام يزور نيابات تبوك وضبا والوجه ويوجه بتغليب الستر وتفعيل الصلح
“أبشر” يدعو المستفيدين إلى تحديث بريدهم الإلكتروني ويبين الطريقة

“أبشر” يدعو المستفيدين إلى تحديث بريدهم الإلكتروني ويبين الطريقة
جدة.. إغلاق طريق “الأمير ماجد” وعمل تحويلات مرورية مؤقتًا

جدة.. إغلاق طريق “الأمير ماجد” وعمل تحويلات مرورية مؤقتًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*