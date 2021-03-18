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تدريب هلال الجوف النسائي يحاضر لتسعون مستفيدة على الإسعافات الأولية

تدريب هلال الجوف النسائي يحاضر لتسعون مستفيدة على الإسعافات الأولية
http://almnatiq.net/?p=962653
المناطق_الجوف

نفذ القسم النسائي بإدارة التدريب التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف محاضرة توعوية عن بُعد والتي استفاد منها 90 سيدة على الإسعافات الأولية والتي نفذت على مدى يومين.

وتأتي هذه المحاضرة والتي نفذت بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة والمتمثلة بمركز الحي المتعلم الخامس للتعليم والتدريب بمدينة سكاكا والتي نفذتها المدربة الأستاذة ريما المقاود حرصاً من فرع الهيئة على استمرار التدريب وتوعية المجتمع في ظل جائحة فيروس كورنا بتنفيذها عن بُعد ليستفيد منها أكبر شريحة ممكنة.

وتجدر الإشارة أن فرع الهيئة بالمنطقة نفذ العديد من البرامج التدريبية وفي مسارات متنوعة في مجال التدريب والتوعية الإسعافية سواء لمنسوبي الهيئة أو المواطنين والمواطنات حرصاً منه على إيجاد مجتمع واعي ملم بالمهارات الإسعافية والتي ستكون سبباً بعد الله في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

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