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أميرالقصيم يُثمن دخول جامعة القصيم في التصنيف الدولي للاقتصادات الناشئة 2021م.

أميرالقصيم يُثمن دخول جامعة القصيم في التصنيف الدولي للاقتصادات الناشئة 2021م.

أبرز المواد

أميرالقصيم يُثمن دخول جامعة القصيم في التصنيف الدولي للاقتصادات الناشئة 2021م.

أميرالقصيم يُثمن دخول جامعة القصيم في التصنيف الدولي للاقتصادات الناشئة 2021م.
http://almnatiq.net/?p=962666
المناطق_القصيم

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم دخول جامعة القصيم ضمن 10 جامعات سعودية في التصنيف الدولي للاقتصادات الناشئة 2021م نظير تميز أدائها فيما يحقق الأثر المعرفي والبحثي ودعم الاستدامة المالية في اقتصاديات المعرفة.

وهنأ سمو أمير القصيم في كتابه الذي بعث به لمعالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود بأن هذا الإنجاز للجامعة يضاف إلى إنجازاتها على الصعيد العالمي، مشيداً سموه بما تحقق لها من إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، ليكون لها حضوراً متميزاً ضمن مصاف الجامعات .

وأكد سمو أمير القصيم بأن هذا الإنجاز سينعكس على منظومة العمل بالجامعة لمواصلة مسيرتها التعليمية والعلمية، متمنياً لمعالي رئيس الجامعة وجميع منسوبيها التوفيق والسداد ومزيد من الإنجازات المحلية والعالمية. 

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