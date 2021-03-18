كلية التقنية بنجران تنفذ برنامج “نبراس”

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نفذت كلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد برنامج ” نبراس ” من خلال منصة التدرب الإلكتروني والذي يهدف الى تعريف المتدربين بالأضرار النفسية والجسدية والمستقبلية التي تسببها المخدرات، وطرق الوقاية منها.

وتضمن البرنامج محاضرة توعوية عن أضرار المخدرات وخطورتها على الفرد والمجتمع، مع الإشادة بالجهود التي تبذل من مكافحة المخدرات من أجل القضاء على هذه الآفة.

وأشار مدير الاتصال المؤسسي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق إلى أن هذا البرنامج يأتي امتداداً لدورها التوعوي وتحقيقاً لأهداف المشروع الوطني للوقاية من المخدرات، مؤكداً على أهمية دور المجتمع في التوعية بأضرار المخدرات وخطرها وسبل الوقاية منها.