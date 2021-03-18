احدث الأخبار

كلية التقنية بنجران تنفذ برنامج “نبراس”
أبرز المواد
 أميرالقصيم يُثمن دخول جامعة القصيم في التصنيف الدولي للاقتصادات الناشئة 2021م.
منوعات
 أمين تبوك يدشن مشتل ” الامانة ” بطاقة إنتاجية تتجاوز المليون زهرة سنوياً وإطلاق مبادرة الأمانة (ظل)
أبرز المواد
 تدريب هلال الجوف النسائي يحاضر لتسعون مستفيدة على الإسعافات الأولية
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يرعى اختتام مسابقتي القوات المسلحة المحلية السادسة للعسكريين وجمعية الأمير سلطان للأبناء الثامنة
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي
أبرز المواد
 (921) مستفيد من برنامج مكافحة التدخين بصحة عسير خلال الشهرين الماضين 2021 
أبرز المواد
 برنامج الفحص المهني يبدأ تدريجيا على العمالة الوافدة مطلع يوليو المقبل
أبرز المواد
 “سكني”: أكثر من 24 ألف أسرة استفادت من خياري “الوحدات الجاهزة” و”تحت الإنشاء” خلال يناير وفبراير 2021
أبرز المواد
 «الإسلامية»: إغلاق 5 مساجد في 5 مناطق بعد إصابات كورونا بين المصلين
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 240 ووفاة 6 حالات
أبرز المواد
 دشن رئيس مركز الجماجم صباح اليوم مبادرة الفحص المبكر لكبار السن بالمركز الصحى
أبرز المواد
كلية التقنية بنجران تنفذ برنامج “نبراس”

كلية التقنية بنجران تنفذ برنامج “نبراس”

أبرز المواد
أميرالقصيم يُثمن دخول جامعة القصيم في التصنيف الدولي للاقتصادات الناشئة 2021م.

أميرالقصيم يُثمن دخول جامعة القصيم في التصنيف الدولي للاقتصادات الناشئة 2021م.

منوعات
أمين تبوك يدشن مشتل ” الامانة ” بطاقة إنتاجية تتجاوز المليون زهرة سنوياً وإطلاق مبادرة الأمانة (ظل)

أمين تبوك يدشن مشتل ” الامانة ” بطاقة إنتاجية تتجاوز المليون زهرة سنوياً وإطلاق مبادرة الأمانة (ظل)

أبرز المواد
تدريب هلال الجوف النسائي يحاضر لتسعون مستفيدة على الإسعافات الأولية

تدريب هلال الجوف النسائي يحاضر لتسعون مستفيدة على الإسعافات الأولية

أبرز المواد

كلية التقنية بنجران تنفذ برنامج “نبراس”

كلية التقنية بنجران تنفذ برنامج “نبراس”
http://almnatiq.net/?p=962669
المناطق_نجران

نفذت كلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد برنامج ” نبراس ” من خلال منصة التدرب الإلكتروني والذي يهدف الى تعريف المتدربين بالأضرار النفسية والجسدية والمستقبلية التي تسببها المخدرات، وطرق الوقاية منها.

وتضمن البرنامج محاضرة توعوية عن أضرار المخدرات وخطورتها على الفرد والمجتمع، مع الإشادة بالجهود التي تبذل من مكافحة المخدرات من أجل القضاء على هذه الآفة.

وأشار مدير الاتصال المؤسسي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق إلى أن هذا البرنامج يأتي امتداداً لدورها التوعوي وتحقيقاً لأهداف المشروع الوطني للوقاية من المخدرات، مؤكداً على أهمية دور المجتمع في التوعية بأضرار المخدرات وخطرها وسبل الوقاية منها.

روابط ذات صلة

أمين تبوك يدشن مشتل ” الامانة ” بطاقة إنتاجية تتجاوز المليون زهرة سنوياً وإطلاق مبادرة الأمانة (ظل)

أمين تبوك يدشن مشتل ” الامانة ” بطاقة إنتاجية تتجاوز المليون زهرة سنوياً وإطلاق مبادرة الأمانة (ظل)
تدريب هلال الجوف النسائي يحاضر لتسعون مستفيدة على الإسعافات الأولية

تدريب هلال الجوف النسائي يحاضر لتسعون مستفيدة على الإسعافات الأولية
رئيس هيئة الأركان العامة يرعى اختتام مسابقتي القوات المسلحة المحلية السادسة للعسكريين وجمعية الأمير سلطان للأبناء الثامنة

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى اختتام مسابقتي القوات المسلحة المحلية السادسة للعسكريين وجمعية الأمير سلطان للأبناء الثامنة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*