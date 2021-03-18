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النائب العام يزور نيابات تبوك وضبا والوجه ويوجه بتغليب الستر وتفعيل الصلح

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النائب العام يزور نيابات تبوك وضبا والوجه ويوجه بتغليب الستر وتفعيل الصلح

النائب العام يزور نيابات تبوك وضبا والوجه ويوجه بتغليب الستر وتفعيل الصلح
http://almnatiq.net/?p=962686
المناطق - واس

زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس واليوم , مقرات النيابة العامة بمدينة تبوك ومحافظتي ضبا والوجه .

والتقى معاليه خلال الزيارة مسؤولي الجهات الأمنية، واجتمع بمنسوبي النيابة العامة بالمنطقة، وتفقد من خلالها إجراءات سير العمل في النيابات وحث منسوبي النيابة على سرعة إنجاز القضايا، والتعاون المثمر والبناء مع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق العدالة الناجزة، كما استقبل معاليه خلال زيارته في مقرات النيابة عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.

وأكد المعجب في كلمة ألقاها خلال الاجتماع أن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف على جاهزية مقرات النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين والاستماع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم، وحث المعجب في كلمته أعضاء النيابة على تغليب جانب الستر عند معالجة القضايا، وتفعيل الصلح ، حرصاً على ترابط الأسر والمجتمع تحقيقاً لمبدأ اللحمة الوطنية، ومراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية لزوار المنطقة، واضعين نصب أعينهم موازنة المصالح وفقا لما دعا إليه الشرع القويم.

وتأتي هذه الجولة امتداداً للجولات التفقدية التي قام بها النائب العام على مناطق المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، وبدأها بزيارة الدوائر النيابية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان ونجران والمدينة المنورة وعسير والشرقية.

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