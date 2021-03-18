مشتريات مجانية وتخفيضات وإجازات من الشركات لمتخذي اللقاح

المناطق - الرياض

طرح عدد من الشركات والمؤسسات والمحال التجارية مبادرات متنوعة لحث أفراد المجتمع والعاملين بتلك الشركات على أخذ لقاح كورونا، لدعم الجهود الرسمية لرفع المناعة المجتمعية.



وتنوعت المبادرات التي تم الإعلان عنها، حيث قررت شركة الاتصالات السعودية منح كل موظف يحصل على اللقاح إجازة يومين، بشرط أن يكون التطعيم قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وأعلنت شركة “كيا الجبر” عن تقديم زيت المحرك مجاناً لكل من أخذ اللقاح، سواء الجرعة الأولى أو الثانية، مؤكدة أن المبادرة تستمر حتى 11 أبريل المقبل، ولا يلزم حجز مسبق، حيث يتوجه الشخص لأقرب فرع له مباشرة.



كما أعلن عدد من المطاعم والمحال التجارية عن تقديم تخفيضات أخرى لمن أخذوا اللقاح، وذلك عبر مشاركتها في هاشتاق خصومات التطعيم على موقع “تويتر”.



وكانت وزارة التجارة قد حفزت المنشآت لمنح خصومات للحاصلين على اللقاح، والتي لن تُخصم من رصيدها السنوي للتخفيضات، ودون رسوم مالية عليها.