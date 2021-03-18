احدث الأخبار

أمانة الطائف: بدء استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي إلى المساكن دون صكوك
أبرز المواد
 أمير حائل يدشن حزمة من المشاريع والبرامج الصحية في المنطقة
أبرز المواد
 “الصحة”: وصول عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ 2.6 مليون جرعة
أبرز المواد
 مختصون يحذرون من النمو المتزايد للتحرش الإلكتروني في العالم
أبرز المواد
 مشتريات مجانية وتخفيضات وإجازات من الشركات لمتخذي اللقاح
أبرز المواد
 النائب العام يزور نيابات تبوك وضبا والوجه ويوجه بتغليب الستر وتفعيل الصلح
أبرز المواد
 “أبشر” يدعو المستفيدين إلى تحديث بريدهم الإلكتروني ويبين الطريقة
أبرز المواد
 جدة.. إغلاق طريق “الأمير ماجد” وعمل تحويلات مرورية مؤقتًا
أبرز المواد
 “الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 9485 نقطة
أبرز المواد
 كلية التقنية بنجران تنفذ برنامج “نبراس”
أبرز المواد
 أميرالقصيم يُثمن دخول جامعة القصيم في التصنيف الدولي للاقتصادات الناشئة 2021م.
أبرز المواد
 أمين تبوك يدشن مشتل ” الامانة ” بطاقة إنتاجية تتجاوز المليون زهرة سنوياً وإطلاق مبادرة الأمانة (ظل)
أبرز المواد
أمانة الطائف: بدء استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي إلى المساكن دون صكوك

أمانة الطائف: بدء استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي إلى المساكن دون صكوك

أبرز المواد
أمير حائل يدشن حزمة من المشاريع والبرامج الصحية في المنطقة

أمير حائل يدشن حزمة من المشاريع والبرامج الصحية في المنطقة

أبرز المواد
“الصحة”: وصول عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ 2.6 مليون جرعة

“الصحة”: وصول عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ 2.6 مليون جرعة

أبرز المواد
مختصون يحذرون من النمو المتزايد للتحرش الإلكتروني في العالم

مختصون يحذرون من النمو المتزايد للتحرش الإلكتروني في العالم

أبرز المواد

أمانة الطائف: بدء استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي إلى المساكن دون صكوك

أمانة الطائف: بدء استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي إلى المساكن دون صكوك
http://almnatiq.net/?p=962719
المناطق - واس

بدأت أمانة الطائف في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي لا تحمل صكوكاً شرعية، وذلك عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة بالطائف.

وأنهت الأمانة إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ومعالجة الطلبات واستكمالها عن طريق المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية؛ لمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات ، خدمة إيصال التيار الكهربائي.

روابط ذات صلة

أمير حائل يدشن حزمة من المشاريع والبرامج الصحية في المنطقة

أمير حائل يدشن حزمة من المشاريع والبرامج الصحية في المنطقة
“الصحة”: وصول عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ 2.6 مليون جرعة

“الصحة”: وصول عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ 2.6 مليون جرعة
مختصون يحذرون من النمو المتزايد للتحرش الإلكتروني في العالم

مختصون يحذرون من النمو المتزايد للتحرش الإلكتروني في العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*