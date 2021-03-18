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غدًا.. اقتران “القمر” و”المريخ” بعد غروب الشمس

غدًا.. اقتران “القمر” و”المريخ” بعد غروب الشمس
http://almnatiq.net/?p=962723
المناطق - واس

يظهر – بمشيئة الله تعالى – القمر وكوكب المريخ بعد غروب شمس يوم غد الجمعة في حالة اقتران، حيث تفصل بينهما حوالي الدرجتين، وعندها تبلغ إضاءة القمر 32% بينما تصل شدة لمعان المريخ إلى 1.2.

وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري أن الاقتران يحدث عندما يقع جرمين سماويين قريبين من بعضهما البعض على نفس خط الطول السماوي، وعند الاقتران يظهر الجرمين للناظر وكأنهما متجاورين، بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة، حيث يبعد المريخ عنا 246 مليون كم، بينما يبعد القمر 400 ألف كم.

وأضاف أن عام 2021 يشهد سبع اقترانات بين القمر والكوكب الأحمر، ويعدّ اقتران الغد من أهمها بينما في 17 أبريل يصل الجرمين إلى أقل مسافة زاوية بينهما طوال العام بمقدار 0.1 درجة، وكان المريخ قد مر في 6 أكتوبر 2020 بأقرب نقطة له من الأرض على بعد 62 مليون كم، وتعد المسافة الأقرب للمريخ من الأرض حتى العام 2035، في حين وقع في 14 أكتوبر 2020 في وضع التقابل على بعد 62.7 مليون كم من الأرض بينما بلغت شدة لمعانه (2.6-).

وبين أن التقابل يعد أفضل وقت لرصد الكوكب حيث يكون تقريباً في أقرب نقطة في مداره من الأرض وبهذا يبدو أشد لمعاناً وأكبر حجماً، ويتكرر للمريخ تقريبا مرة كل 26 شهرًا، ويمكن رؤية اقتران الجرمين يوم غد بالعين المجردة فوق الأفق الغربي من بعد غروب الشمس بنصف ساعة.

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