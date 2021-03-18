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رئيس جامعة الجوف يدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة الجامعية

رئيس جامعة الجوف يدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة الجامعية
http://almnatiq.net/?p=962728
المناطق - واس:

دشن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع اليوم مركز لقاحات كورونا بالمدينة الجامعية بحضور وكلاء الجامعة، حيث تلقى عدد من طلاب الجامعة ومنسوبيها الجرعة الأولى كأول المستفيدين من خدمات المركز.

واستمع الدكتور الشايع خلال تجوّله داخل المركز إلى شرح مفصّل عن الخدمات المقدمة في المركز من المشرف على إدارة المنشآت الطبية الدكتور أحمد الهويدي ، الذي يحتوي على قسم استقبال المتقدمين، وعشر عيادات للتطعيم للرجال والنساء، وغرفة مخصصة للحالات الحرجة، وأماكن للانتظار.

ودشن رئيس جامعة الجوف عيادة التطعيم المتنقلة، التي خُصصت للطلبات في فروع الجامعة في المنطقة.

ورفع الدكتور الشايع بهذه المناسبة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- نظير ما يحظى به المواطن والمقيم من حرص واهتمام من القيادة الرشيدة، مؤكدا ريادة المملكة عالمياً في التعامل مع جائحة كورونا، كما قدم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على متابعتهم ودعمهم لمسيرة الجامعة، مبديا فخره واعتزازه بفريق العمل الطبي من منسوبي الجامعة والطلاب المتطوعين الذين يعملون في المركز.

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