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وزير الصحة يتفقد سير مشروعات وبرامج المنشآت الصحية في حائل
http://almnatiq.net/?p=962733
المناطق - واس:

تفقد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال زيارته ‏اليوم مدينة حائل عددًا من المنشآت الصحية في المنطقة يرافقه مدير عام ‏الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري، والرئيس التنفيذي ‏لتجمع حائل الصحي الدكتور عبد ‏العزيز ‏الحميضي.

‏واستمع الدكتور الربيعة إلى ‏شرح موجز عن مشروع تطوير مبنى مركز المنتزه الشرقي الصحي وفق مشروع الوزارة ‏بالتعاون مع صندوق العليا للتنمية المحلية، بالإضافة الى برنامج ملف ‏المريض الإلكتروني وبرنامج الرعاية الصحية المطورة وبرنامج طبيب ‏لكل أسرة، وسير برنامج ‏نموذج الرعاية الصحية.‏

ودشن معالي وزير الصحة خلال الزيارة قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى الولادة والأطفال ، إصافة إلى وحدة فحص الرحم بالصبغة ‏المستحدث في قسم الأشعة وقاعة الدكتور مقبل الجنفاوي التدريبية واللوحة ‏الرئيسة لبيانات المستشفى.‏

بعد ذلك توجه الدكتور الربيعة إلى مقر تجمع حائل الصحي التقى خلالها رئيس ‏مجلس الإدارة المهندس عبد الله بن إبراهيم الرخيص وأعضاء المجلس ، كما اطلع معاليه على تجهيزات مركز القيادة والتحكم في التجمع ثم عقد ‏اجتماعًا موسعا مع مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي لتجمع حائل الصحي ‏ناقش خلالها الخطط والأعمال التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.‏

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