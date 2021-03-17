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أمير المدينة المنورة يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة

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أمير المدينة المنورة يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة

أمير المدينة المنورة يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=962748
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة العقيد عبدالرحيم الخضير, وذلك بمكتب سموه بالإمارة.

وهنأ سمو الأمير فيصل بن سلمان العقيد الخضير بمناسبة تكليفه قائداً للقوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة المدينة المنورة, مُتمنياً له التوفيق والسداد بمهامه الجديدة.

وأعرب العقيد عبدالرحيم الخضير عن شُكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة, مُثمناً توجيهات ومتابعة سموه لأعمال قوة الأمن البيئي بالمنطقة, التي تُعنى بإنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط المخالفين لتحقيق الالتزام البيئي لدى الجميع.

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