أمير جازان ونائبه يلتقيان أهالي محافظة الداير بني مالك

المناطق - واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بالمركز الحضاري بمحافظة الداير بني مالك اليوم، بمشايخ وأهالي المحافظة.



وأشار سمو أمير المنطقة إلى ما تشهده محافظة الداير بني مالك كغيرها من محافظات المنطقة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة خدمة للمواطن والمقيم، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.



وشدد على عظم التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن، في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، والتضحية بأرواحهم، لحماية أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن، ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.



وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية، إضافة إلى بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان حيالها.



حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر ومحافظ الداير بني مالك نايف بن لبدة وعدد من المسؤولين.