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شؤون المسجد النبوي توضح مواعيد فتح المسجد للصلاة في رمضان

شؤون المسجد النبوي توضح مواعيد فتح المسجد للصلاة في رمضان
http://almnatiq.net/?p=962762
المناطق - المدينة المنورة:

قالت وكالة شؤون المسجد النبوي إن المسجد النبوي سيغلق بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، ويفتح قبل أذان الفجر بساعتين باستثناء العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يستمر فتح المسجد فيها على مدار الساعة.

وأوضحت الوكالة أنه يتاح للمصلين الصلاة في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر  رمضان، ويستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز.

كما بينت أن الطاقة الاستيعابية القصوى للمسجد وساحاته تصل إلى (60،000 ألف) مصلٍ في وقت واحد.

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