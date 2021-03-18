احدث الأخبار

الإطاحة بثلاثة مواطنين سرقوا مركبة من أمام أحد المتاجر غرب الرياض
أبرز المواد
 فيديو.. لحظة وصول أول رحلة مجدولة إلى مطار العلا الدولي
أبرز المواد
 المملكة على مشارف مرحلة جديدة من “صناعة الفضاء” باستثمارات تتجاوز الـ 350 مليار دولار
أبرز المواد
 “نجمة متحركة” في سماء نور الرياض
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى بعد غدٍ حفل السباق الكبير على كأس المؤسس
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تسحب مستحضر بانتول وتعلّق تسجيله
أبرز المواد
 بمشاركة كبار فناني الإضاءة.. الرياض تشهد انطلاق احتفالية “نور الرياض”
أبرز المواد
 شؤون المسجد النبوي توضح مواعيد فتح المسجد للصلاة في رمضان
أبرز المواد
 أمير جازان ونائبه يلتقيان أهالي محافظة الداير بني مالك
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 رئيس مركز أم الجماجم يدشن مبادرة فحص السكري المبكر لكبار السن
أبرز المواد
 القبض على 4 مقيمين امتهنوا سرقة السيارات في مكة المكرمة
أبرز المواد
الإطاحة بثلاثة مواطنين سرقوا مركبة من أمام أحد المتاجر غرب الرياض

الإطاحة بثلاثة مواطنين سرقوا مركبة من أمام أحد المتاجر غرب الرياض

أبرز المواد
فيديو.. لحظة وصول أول رحلة مجدولة إلى مطار العلا الدولي

فيديو.. لحظة وصول أول رحلة مجدولة إلى مطار العلا الدولي

أبرز المواد
المملكة على مشارف مرحلة جديدة من “صناعة الفضاء” باستثمارات تتجاوز الـ 350 مليار دولار

المملكة على مشارف مرحلة جديدة من “صناعة الفضاء” باستثمارات تتجاوز الـ 350 مليار دولار

أبرز المواد
“نجمة متحركة” في سماء نور الرياض

“نجمة متحركة” في سماء نور الرياض

أبرز المواد

“الغذاء والدواء” تسحب مستحضر بانتول وتعلّق تسجيله

“الغذاء والدواء” تسحب مستحضر بانتول وتعلّق تسجيله
http://almnatiq.net/?p=962770
المناطق - واس:

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارا بتعليق تسجيل وسحب مستحضر ( PANTOL 20 mg enteric-coated tablet ) المسجل بالهيئة برقم (5-809-14)، وتعليق تسجيل وسحب مستحضر (PANTOL 40 mg enteric-coated tablet ) لرقمي التسجيل (7-809-14) و (6-809-14).

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن المستحضرين يتم تسويقهما من قبل شركة كوبر فارما، وتم سحب وتعليق تسجيلهما لعدم تكافئهما حيوياً مع المستحضر المرجعي.

وأشارت “الهيئة” إلى أن التكافؤ الحيوي عبارة عن دراسات يتم إجراؤها وفق معايير علمية متعارف عليها دولياً للتحقق من عدم وجود أي اختلافات بين المستحضر الجنيس (المماثل) والمستحضر المبتكر (المرجعي) من حيث الفعالية والامتصاص عند استخدامها بنفس الجرعة.

وخاطبت الهيئة الجهات الصحية لسحب المستحضر حال توفره لديهم، كما خاطبت الشركة المسوقة لسحبه من جميع الجهات المستفيدة، داعية مستخدمي الدواء إلى مراجعة أطبائهم.

وجاء تعميم الهيئة بناءً على قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها بالهيئة رقم (9/1062/sfda/42) القاضي بتعليق تسجيل وسحب المستحضر.

روابط ذات صلة

الإطاحة بثلاثة مواطنين سرقوا مركبة من أمام أحد المتاجر غرب الرياض

الإطاحة بثلاثة مواطنين سرقوا مركبة من أمام أحد المتاجر غرب الرياض
فيديو.. لحظة وصول أول رحلة مجدولة إلى مطار العلا الدولي

فيديو.. لحظة وصول أول رحلة مجدولة إلى مطار العلا الدولي
المملكة على مشارف مرحلة جديدة من “صناعة الفضاء” باستثمارات تتجاوز الـ 350 مليار دولار

المملكة على مشارف مرحلة جديدة من “صناعة الفضاء” باستثمارات تتجاوز الـ 350 مليار دولار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*