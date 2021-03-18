احدث الأخبار

فيديو.. لحظة وصول أول رحلة مجدولة إلى مطار العلا الدولي
أبرز المواد
 المملكة على مشارف مرحلة جديدة من “صناعة الفضاء” باستثمارات تتجاوز الـ 350 مليار دولار
أبرز المواد
 “نجمة متحركة” في سماء نور الرياض
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى بعد غدٍ حفل السباق الكبير على كأس المؤسس
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تسحب مستحضر بانتول وتعلّق تسجيله
أبرز المواد
 بمشاركة كبار فناني الإضاءة.. الرياض تشهد انطلاق احتفالية “نور الرياض”
أبرز المواد
 شؤون المسجد النبوي توضح مواعيد فتح المسجد للصلاة في رمضان
أبرز المواد
 أمير جازان ونائبه يلتقيان أهالي محافظة الداير بني مالك
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 رئيس مركز أم الجماجم يدشن مبادرة فحص السكري المبكر لكبار السن
أبرز المواد
 القبض على 4 مقيمين امتهنوا سرقة السيارات في مكة المكرمة
أبرز المواد
 وزير الصحة يتفقد سير مشروعات وبرامج المنشآت الصحية في حائل
أبرز المواد
فيديو.. لحظة وصول أول رحلة مجدولة إلى مطار العلا الدولي

فيديو.. لحظة وصول أول رحلة مجدولة إلى مطار العلا الدولي

أبرز المواد
المملكة على مشارف مرحلة جديدة من “صناعة الفضاء” باستثمارات تتجاوز الـ 350 مليار دولار

المملكة على مشارف مرحلة جديدة من “صناعة الفضاء” باستثمارات تتجاوز الـ 350 مليار دولار

أبرز المواد
“نجمة متحركة” في سماء نور الرياض

“نجمة متحركة” في سماء نور الرياض

أبرز المواد
نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى بعد غدٍ حفل السباق الكبير على كأس المؤسس

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى بعد غدٍ حفل السباق الكبير على كأس المؤسس

أبرز المواد

فيديو.. لحظة وصول أول رحلة مجدولة إلى مطار العلا الدولي

فيديو.. لحظة وصول أول رحلة مجدولة إلى مطار العلا الدولي
http://almnatiq.net/?p=962790
المناطق - المدينة المنورة:

وصلت أولى الرحلات المجدولة للناقل الجوي الوطني “طيران ناس” إلى مطار العلا الدولي، اليوم الخميس.

ونشرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الخميس)، مقطع فيديو للحظة الوصول، معلقة بـ”من سماء العلا؛ يسر هيئة الطيران المدني وشركة خدمات الملاحة الجوية أن ترحب بالناقل الجوي بمناسبة وصول أول رحلاته إلى العلا”.

وأضافت أن الحدث يعزز دور الناقل المهم لدعم السياحة والاقتصاد وصناعة الطيران في الوطن الغالي، متمنية له التوفيق والمزيد من الوجهات الجديدة في المملكة الحبيبة.

روابط ذات صلة

المملكة على مشارف مرحلة جديدة من “صناعة الفضاء” باستثمارات تتجاوز الـ 350 مليار دولار

المملكة على مشارف مرحلة جديدة من “صناعة الفضاء” باستثمارات تتجاوز الـ 350 مليار دولار
“نجمة متحركة” في سماء نور الرياض

“نجمة متحركة” في سماء نور الرياض
نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى بعد غدٍ حفل السباق الكبير على كأس المؤسس

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى بعد غدٍ حفل السباق الكبير على كأس المؤسس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*