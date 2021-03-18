فيديو.. لحظة وصول أول رحلة مجدولة إلى مطار العلا الدولي

المناطق - المدينة المنورة:

وصلت أولى الرحلات المجدولة للناقل الجوي الوطني “طيران ناس” إلى مطار العلا الدولي، اليوم الخميس.



ونشرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الخميس)، مقطع فيديو للحظة الوصول، معلقة بـ”من سماء العلا؛ يسر هيئة الطيران المدني وشركة خدمات الملاحة الجوية أن ترحب بالناقل الجوي بمناسبة وصول أول رحلاته إلى العلا”.



وأضافت أن الحدث يعزز دور الناقل المهم لدعم السياحة والاقتصاد وصناعة الطيران في الوطن الغالي، متمنية له التوفيق والمزيد من الوجهات الجديدة في المملكة الحبيبة.