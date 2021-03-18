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“المياه الوطنية”: أكثر من 40 ألف م3 يومًيا على مدار الساعة في 35 حياً بأبها وخميس مشيط

“المياه الوطنية”: أكثر من 40 ألف م3 يومًيا على مدار الساعة في 35 حياً بأبها وخميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=962806
المناطق - واس:

أعلن القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة (حي بلا صهريج)، ورفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين في 35 حيًا بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، حيث ستضخ الشركة أكثر من 40 ألف م3 يوميًا في شبكة المياه خلال هذه المرحلة، كما ستخدم هذه المبادرة أكثر من 209 ألف مستفيد في تلك الأحياء.

وأوضح رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبد الله العمري أن المبادرة ستنطلق في 7 أحياء في مدينة أبها، هي: (لبنان والبديع والعزيزية ووسط البلد والنمصا الشمالي وأجزاء من المفتاحة)، لتشمل 1096 عقارًا بالضخ المستمر، إضافة إلى 28 حيًا في محافظة خميس مشيط، وهي :(السوق وقمبر والسلام والدرب والهميلة والخالدية والمنتزه والروضة وضمك والعرق والصمدة وأم سرار والنخيل والنسيم وشكر والنزهة والشفاء والخلصة والعطفة والمعارض والربيع وطيب الاسم وحسام والمعزاب والغرابة وشباعة والخزان والمثناة)، وذلك لخدمة 14976 عقارًا بالضخ المستمر.

وقال: “استطاعت الشركة زيادة كميات المياه الإجمالية التي توزع حاليًا بشكل يومي إلى منطقة عسير بدون تكاليف رأس مالية، وذلك بعد اكتمال دراسة استيعاب الشبكات والبُنى التحتية، وإعادة هندسة المنظومة التشغيلية بالكامل، وتوزيعها بالتعاون مع شركائها بقطاع المياه”، مبينًا أن التشغيل المستمر سيعزز الاستفادة من منظومة توزيع المياه والبُنى التحتية للخدمات المائية والبيئية في منطقة عسير لتحقيق الأهداف التطويرية، وضمان استمرارية الكفاءة التشغيلية.

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