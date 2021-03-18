أمين الجوف يدشن حديقة إعادة التدوير الصديقة للبيئة

المناطق - واس:

دشن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان, حديقة إعادة التدوير الصديقة للبيئة، التي شيدها النادي التطوعي لأمانة المنطقة من خلال إعادة تدوير النفايات والمخلفات عبر الإبداعات الفنية ومهارات المتطوعين والمتطوعات لتشييد مرافق الحديقة وجلسات ومجسمات فنية مبتكرة.



وأكد أمين المنطقة أهمية مثل هذه المبادرات التي توظف المخلفات والمهملات في أعمال فنية ومنتجات مفيدة ضمن حديقة صديقة للبيئة، منوهاً بجهود المتطوعين والمتطوعات المشاركين في تنفيذ المشروع، مؤكداً دعم الأمانة لمختلف الأعمال التطوعية والمجتمعية، ضمن خططها وأعمالها المستمرة والمتنوعة لخدمة المواطنين والمقيمين.



من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان أن 40 متطوعاً ومتطوعة بالنادي التطوعي شاركوا في تنفيذ المشروع، وجرى توظيف مخلفات ومواد متنوعة مثل إطارات المركبات والهياكل المعدنية والأخشاب في تصميم كراسي وجلسات ومجسمات وأصص للنباتات والزهور، مشيراً إلى توظيف 16 نوعاً من المخلفات في تصميم مرافق ومجسمات حديقة إعادة التدوير.



ولفت الحموان الانتباه إلى أن تدشين الحديقة يوافق اليوم العالمي لإعادة التدوير في الثامن عشر من مارس.



يذكر أن حديقة التدوير تُعد إحدى الأفكار المستحدثة التي مكنت المتطوعين من إنتاج أعمال فنية من خلال الاستفادة مما يرمى، وإعادة تدويره بشكل فني صديق للبيئة, وتستهدف الحديقة تعزيز الوعي بثقافة التدوير وفوائدها البيئية والثقافية والاقتصادية ونشرها في المجتمع.