أمير جازان يفتتح مهرجان البن ويدشن مشروعات تنموية في محافظة الداير بأكثر من 182 مليونًا

المناطق - فضة عطيف

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مساء اليوم، مهرجان البن الثامن في جبال جازان، الذي تنظمه محافظة الداير بني مالك بمقر المهرجان في المحافظة.

وتجول سموه في أروقة المهرجان، مستمعًا لشرح من محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة عما يعرضه المشاركون في المهرجان وعددهم ” 124 ” مزارعًا من مزارعي البن بالقطاع الجبلي بالمنطقة، إضافة لمشاركات عدد من الجهات الحكومية.

وسلط ابن لبدة الضوء على زراعة البن في جبال جازان وما يشهده هذا المجال من توسع في ظل دعم الدولة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة وإمارة المنطقة للمزارعين، باعتبار محصولهم من السلع ذات المستقبل الواعد ، لافتاً الانتباه إلى أن عدد مزارعي البن في محافظة الداير بلغ 1595 مزارعاً، يملكون قرابة الـ 270000 شجرة، منها حوالي 171000 شجرة مثمرة تنتج أكثر من 685000 كيلو من محصول البن السعودي الفاخر.

كما تجول سمو أمير منطقة جازان في المعرض التشكيلي المصاحب لفعاليات المهرجان، مطلعاً على معروضات 45 فناناً وفنانة من تشكيليين ومصورين فتوجرافيين، وأبدى سموه إعجابه وإشادته بمواهب المشاركين واحترافيتهم.

بعد ذلك شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ، حفل أهالي المحافظة بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة.

ودشن سموه خلال الحفل حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة بتكلفة بلغت نحو 182,938436 ريالًا، حيث شملت مشروعات لوزارة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة بلغت 112,700,000 ريال، ومشروعات لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتكلفة بلغت 45,521,939 ريالًا، ومشروعات للشركة السعودية للكهرباء بتكلفة بلغت 11,000,000 ريال، ومشروعات وزارة التعليم بتكلفة بلغت 13,072,558 ريالًا.

من جانبه, ألقى محافظ الداير كلمة نيابة عن محافظي القطاع الجبلي والمشايخ والأهالي، أعربوا خلالها عن تقديرهم لما يبذله سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه من جهود لمواصلة مسيرة التنمية بمختلف محافظات المنطقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيرين إلى ما تحظى به محافظاتهم من مشروعات تعزز مسيرة البناء والتنمية بها.

بعد ذلك أُلقيت قصيدة شعرية ، ثم تابع سمو أمير منطقة جازان والحضور عرضًا فنيًا بعنوان “البن إرث ومستقبل”، فيما كرّم سموه المشاركين في مهرجان البن الثامن.

حضر افتتاح المهرجان وتدشين المشروعات، وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر وعدد من المسؤولين.