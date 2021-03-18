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“مركز جازان” يحصل على الاعتماد النهائي من مجلس الضمان الصحي التعاوني

“مركز جازان” يحصل على الاعتماد النهائي من مجلس الضمان الصحي التعاوني
http://almnatiq.net/?p=962834
المناطق - جازان - فضه عطيف:

حصل مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان مؤخراً على الاعتماد النهائي من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني، عقب استيفائه لمتطلبات الاعتماد المعمول بها في أنظمة المجلس، وبعد حصوله على الترخيص الصحي النهائي من قبل وزارة الصحة قبل عدة أشهر.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد التميمي أن هذا الاعتماد يأتي ضمن خطة الجمعية لتطوير خدمات التأهيل ومواكبة المستجدات في مجال تأهيل ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص أكبر للاستفادة من خدمات الجمعية وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، وبما يتناسب مع حجم الإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها الجمعية حتى أصبحت علامة بارزة في مجال التأهيل على المستويين المحلي والعربي.

وأضاف التميمي أن “مراكز الجمعية المنتشرة في أنحاء المملكة والتي يبلغ عددها 11 مركزا تقدم خدمات التأهيل لأبناء وبنات الوطن من فئة ذوي الإعاقة، وتسعى جاهدة إلى تحقيق أفضل بيئات الرعاية التأهيلية بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومتابعة دؤوبة من قبل الإدارة التنفيذية، وتقييم مستمر لمستويات الخدمات المقدمة لهم حتى تتحقق أقصى جودة ممكنة التزمت بها الجمعية منذ أكثر من أربعة عقود.

في السياق ذاته، ذكر مدير مركز الجمعية في جازان الأستاذ علي معتبي أن حصول مركز الجمعية على هذا الاعتماد يعتبر خطوة مهمة في أعمال الجمعية ورحلة التطوير التي انطلقت منذ أكثر من عام، وهذا يضاف إلى عدد من الاعتمادات الرسمية التي حصلت عليها الجمعية خلال الفترة الماضية، منوها بأهمية تهيئة بيئة رائدة لخدمة أطفال المنطقة، معبرا عن اعتزازه بفريق العمل في المركز الذي وقف على تحقيق هذا المنجز، وتحقيق أحد أهم مسارات رحلة التطوير بالجمعية.

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