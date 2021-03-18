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خمسة برامج استشارية وتثقيفية للأيتام واسرهم الكافلة في الرياض

خمسة برامج استشارية وتثقيفية للأيتام واسرهم الكافلة في الرياض
http://almnatiq.net/?p=962836
المناطق - الرياض:

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الحالي خمسة برامج استشارية وتدريبية للأيتام المحتضنين وأسرهم الكافلة.

وتناول البرنامج الأول، دعم المحتضنين في ادارة سلوكيات الأطفال، وأبرز المشكلات التي قد تواجه الأسر الكافلة خلال رعايتها لليتيم، ثم فتح المجال لطرح الاستشارات ومناقشة الحلول والخطط العلاجية المناسبة.

فيما تعرفت الأمهات الحاضنات للأيتام في دورة “أساليب تساند أسرة اليتيم” على حقوق اليتيم على الأسرة الكافلة والمنظور الديني والأساليب التربوية الحديثة.

كما تدرب الأيتام المحتضنين خلال دورات التسويق الالكتروني، ومهارات الاستذكار والاعتمادية الذاتية والتواصل الرشيد، على كيفية الاعتماد على الذات وتعزيز الثقه والاستقلال والتدريب على حل المشكلات وطرق تهيئة صفحات المواقع بمحركات البحث وكيفية الحصول على الخبرة في التسويق بالإضافة الى طرق واسترتيجيات الاستذكار وتثبيت المعلومات.

يُشار إلى أن هذه البرامج تعد إحدى ثمار الشراكات المجتمعية التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالإضافة إلى مركزي التدريب “إصرار” و”طموح”، ومركز رافد للإرشاد الأسري.

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