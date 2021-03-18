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“القطاع البلدي” ينفذ 26384 زيارة رقابية ويغلق 326 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

“القطاع البلدي” ينفذ 26384 زيارة رقابية ويغلق 326 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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“القطاع البلدي” ينفذ 26384 زيارة رقابية ويغلق 326 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

“القطاع البلدي” ينفذ 26384 زيارة رقابية ويغلق 326 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=962854
المناطق - واس

نفذّت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (26384) زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص ذات العلاقة بالصحة العامة في مختلف مناطق المملكة وذلك خلال يوم أمس، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت باللوائح والاشتراطات البلدية والبرتوكولات الصحية ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.
وأكدت الوزارة أن الجولات الرقابية التي نفذتها الأمانات والبلديات لها رصدت (1103) مخالفات للأنظمة البلدية والإجراءات الاحترازية، فيما صدرت قرارات بإغلاق (326) منشأة مخالفة، مطالبة المنشآت المخالفة بالمسارعة تصحيح الأوضاع والسلوكيات المخالفة، بما يتوافق مع الأنظمة والأدلة والاشتراطات البلدية والصحية، ‎كما شددت على التزامها بالعقوبات على المخالفين وفقًا للائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وبينّت الوزارة أنها تولي اهتماماً كبيراً بتكثيف الزيارات الرقابية وتوسيع نطاقها لتشمل منشآت القطاع الخاص المستهدفة من المطاعم والمقاهي والأسواق التجارية ومحال الحلاقة وغيرها من المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، للتأكد من امتثالها التام للإجراءات الاحترازية ومتطلبات التسوق الآمن ومعايير البيئة والصحة العامة والسلامة المعتمدة من الوزارة بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.
ولفتت إلى أنها عملت على إصدار وتحديث حزمة من البروتوكولات الصحية، فضلاً عن تطوير مجموعة من المعايير والأدوات الرقابية للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية، تزامناً مع قرار السلطات المختصة بإعادة فتح بعض الأنشطة، وذلك بالتنسيق مع كافة شركاء الوزارة المعنيين.
ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (940).

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