أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان بوفاة الشيخ فيصل بن لبده

المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وابناء بن لبدة ، في وفاة الشيخ فيصل بن محمد بن لبده -رحمه الله-، وذلك إثر معاناة مع المرض.

ودعا سموه -الله عز وجل-، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

منوهًا سموه ، بما قدمه الفقيد في خدمة وطنه ، ومن خلال أعمال الخير ومساعي الإصلاح بين أفراد المجتمع.

فيما أعرب ابناء وأسرة بن لبدة ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى محافظ الريث فيصل بن ناصر بن لبده ومحافظ الداير نايف بن نـاصـر بن لبده وكافة أسرتهم وذويهم في وفاة عمهم الشيخ فيصل بن محمد بن لبده -رحمه الله-، وذلك إثر معاناة مع المرض.

ودعا سموه -الله عز وجل-، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مشيدا سموه ، بما قدمه الفقيد من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع.

فيما أعرب محافظي الريث والداير وكافة ابناء وأسرة بن لبدة ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.