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الكشف عن صاروخ أمريكي جديد تفوق سرعته سرعة الصوت بـ20 مرة

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الكشف عن صاروخ أمريكي جديد تفوق سرعته سرعة الصوت بـ20 مرة

الكشف عن صاروخ أمريكي جديد تفوق سرعته سرعة الصوت بـ20 مرة
http://almnatiq.net/?p=962869
المناطق - وكالات

كشفت صحيفة “ديلي إكسبريس”، أن الولايات المتحدة، تختبر صاروخا جديدا تفوق سرعته سرعة الصوت بـ 20 مرة.

وبحسب الصحيفة، فإن الصاروخ قادر على “الطيران إلى موسكو في أقل من 20 دقيقة وإلى بكين في نصف ساعة”.

وفي بيان صحفي نشرته القوات الجوية الأمريكية، ورد أن “اختبارات AGM-183A” ستجرى في الأيام الثلاثين القادمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن إنشاء صاروخ “سوبر” العام الماضي.

في الوقت نفسه، يرى محللون أن لدى الأسلحة الأمريكية الجديدة أيضا نقاط ضعف، على سبيل المثال، مخاطر الحسابات الإستراتيجية الخاطئة.

وقال المحلل العسكري بافيل بودفيج لصحيفة ديلي إكسبرس: “لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن التعامل معها بشكل فعال”.

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