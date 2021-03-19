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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البرتغال

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البرتغال

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البرتغال
http://almnatiq.net/?p=962875
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية الجمهورية البرتغالية أوقستو سانتوس سيلفا.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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