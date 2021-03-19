الماس يتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى في كينيا

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تأهل العداء السعودي الشاب علي الماس لبطولة العالم لألعاب القوى للشباب المقبلة، المزمع إقامتها في العاصمة الكينية (نيروبي) الصيف المقبل.

وجاء تأهل الماس كأول لاعب سعودي يتأهل للبطولة بعد تحقيقه الرقم التأهيلي لسباق 100م، في بطولة المملكة لكأس الاتحاد للشباب في جدة اليوم، بعد أن جاء أولاً، بزمن 10،41 ثوانٍ.

ويعد الرقم الذي حققه هو الثالث على مستوى العالم لفئة الشباب هذا العام، وهو إنجاز كبير للاعب.

وقام نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان بتتويج اللاعب، وسط مباركتهم له هذا الإنجاز .