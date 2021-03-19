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“تحلية المياه” تسجّل رقماً قياسياً عالمياً في “غينيس” كأقل استهلاك للطاقة

“تحلية المياه” تسجّل رقماً قياسياً عالمياً في “غينيس” كأقل استهلاك للطاقة

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“تحلية المياه” تسجّل رقماً قياسياً عالمياً في “غينيس” كأقل استهلاك للطاقة

“تحلية المياه” تسجّل رقماً قياسياً عالمياً في “غينيس” كأقل استهلاك للطاقة
http://almnatiq.net/?p=962880

سجلّت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رقماً قياسياً عالمياً في غينيس للأرقام القياسية عن أقل محطة تحلية استهلاكاً للطاقة في العالم بـ 2.27 كيلو وات/ساعة لكل متر مكعب من المياه المحلاة بمحطة التحلية الجديدة، لتعزز ريادتها العالمية لصناعة التحلية، مواصلةً خططها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتمكين المحتوى المحلي في جميع مشروعاتها التنموية الحالية والمستقبلية.
واستثمرت “التحلية” خبراتها الهندسية والبحثية للتوسع في الابتكار التصميمي، وتنفيذ وتوريد محطة التحلية الجديدة ذات الكفاءة العالية الأقل استهلاكاً للطاقة والأكثر مرونة في التشغيل والتنقل، بجهود كوادرها الوطنية التي أسهمت في الوصول إلى هذا الرقم العالمي الجديد، الذي يعزز الكفاءة التشغيلية، ويسهم في خفض استهلاكات الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة بجهد مضني مع معهد أبحاثها على مدى 7 أشهر.
وتعمل محطتها الجديدة بتقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة التي نُفّذت بأحدث المواصفات والمقاييس العالمية لتطوير سلاسل الإمداد وخفض التكاليف التشغيلية، وتحقيق عوائد مالية مربحة، مع سهولة وانسيابية فك ونقل كامل أجزاء المحطة، إذ تُشغل بالكامل بنظام تحكم متكامل بأحدث التقنيات.
وتطبق في هذه المحطة تقنيات متقدمة رائدة، وفلسفة تصميمية مبتكرة أسهمت في خفض الطاقة الكلية إلى هذه المستويات القياسية. وتُعدُّ المحطة نظاماً متنقلاً لمأخذ مياه البحر، يعمل بأحدث تقنيات استرداد الطاقة ERD، وبمضخات عالية الكفاءة.

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