جمعية بصائر بنجران تنفذ مسيرة للتوعية بأهمية لقاح كورونا

نظمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران –بصائر- عصر يوم الخميس الموافق 5/8/1442هـ مسيرة توعوية بعنوان (#بالتزامنانسلم)(#خذالخطوة خذ اللقاح) وهي استمرار لمبادرة (#بالتزامنا_نسلم) التي دشنها سمو أمير منطقة نجران، والتي تهدف للتوعية بأهمية الحرص على أخذ اللقاح وعدم التهاون في أخذ التدابير الصحية والوقائية، ولإبراز جهود ولاة الأمر في التعامل مع الجائحة، وقد انطلقت المسيرة من مقر الجمعية بوسط منطقة نجران، مرورا ببعض الشوراع الحيوية في المنطقة.

وكما شارك عدة جهات حكومية وخاصة وأهلية.





