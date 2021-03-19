قائمة المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

المناطق - وكالات

أسدل الستار يوم الخميس على منافسات دور الستة عشر من الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليكتمل عقد المتأهلين إلى الدور الربع النهائي لـ”يوروبا ليغ”.



وتأهل فريقان من إنجلترا، وهما أرسنال ومانشستر يونايتد، وآخران من إسبانيا وهما: غرناطة وفياريال، إضافة إلى روما الإيطالي، وأياكس أمستردام الهولندي، ودينامو زغرب الكرواتي، وسلافيا براغ التشيكي.



