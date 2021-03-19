احدث الأخبار

قائمة المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي
أبرز المواد
 النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في واقعة اعتداء على قائد مركبة وتهشيم زجاج سيارته
محليات
 أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد المملكة
أبرز المواد
 جمعية بصائر بنجران تنفذ مسيرة للتوعية بأهمية لقاح كورونا
منطقة نجران
 دول أوروبية تستأنف استخدام لقاح “أسترازينيكا”
أبرز المواد
 بايدن “غير نادم” على وصف بوتين بـ”القاتل” والأخير يدعوه للحوار
أبرز المواد
 “تحلية المياه” تسجّل رقماً قياسياً عالمياً في “غينيس” كأقل استهلاك للطاقة
أبرز المواد
 الماس يتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى في كينيا
أبرز المواد
 وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البرتغال
أبرز المواد
 “الخطوط السعودية” توقع اتفاقية مع 6 بنوك سعودية بقيمة 11,2 مليار ريال لتمويل برنامج زيادة أسطول طائراتها
أبرز المواد
 الكشف عن صاروخ أمريكي جديد تفوق سرعته سرعة الصوت بـ20 مرة
منوعات
 مصر: إثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي مصب النيل
أبرز المواد
قائمة المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

قائمة المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

أبرز المواد
النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في واقعة اعتداء على قائد مركبة وتهشيم زجاج سيارته

النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في واقعة اعتداء على قائد مركبة وتهشيم زجاج سيارته

محليات
أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد المملكة

أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد المملكة

أبرز المواد
جمعية بصائر بنجران تنفذ مسيرة للتوعية بأهمية لقاح كورونا

جمعية بصائر بنجران تنفذ مسيرة للتوعية بأهمية لقاح كورونا

منطقة نجران

قائمة المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

قائمة المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=962902
المناطق - وكالات

أسدل الستار يوم الخميس على منافسات دور الستة عشر من الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليكتمل عقد المتأهلين إلى الدور الربع النهائي لـ”يوروبا ليغ”.

وتأهل فريقان من إنجلترا، وهما أرسنال ومانشستر يونايتد، وآخران من إسبانيا وهما: غرناطة وفياريال، إضافة إلى روما الإيطالي، وأياكس أمستردام الهولندي، ودينامو زغرب الكرواتي، وسلافيا براغ التشيكي.

روابط ذات صلة

أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد المملكة

أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد المملكة
دول أوروبية تستأنف استخدام لقاح “أسترازينيكا”

دول أوروبية تستأنف استخدام لقاح “أسترازينيكا”
بايدن “غير نادم” على وصف بوتين بـ”القاتل” والأخير يدعوه للحوار

بايدن “غير نادم” على وصف بوتين بـ”القاتل” والأخير يدعوه للحوار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*