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الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ويليام بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية

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الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ويليام بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية

الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ويليام بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية
http://almnatiq.net/?p=962907
المناطق - وكالات

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على تعيين السفير الأمريكي الأسبق لدى روسيا ويليام بيرنز مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA).

وصوت مجلس الشيوخ لصالح تعيين بيرنز بالإجماع. ومن المتوقع أن يؤدي بيرنز اليمين في وقت قريب.

جدير بالذكر أن ويليام بيرنز دبلوماسي مخضرم، عمل في وزارة الخارجية الأمريكية خلال 33 عاما وهو مختص بشؤون روسيا والشرق الأوسط.

وكان بيرنز نائبا لوزير الخارجية الأمريكي خلال الفترة بين 2011 و2014.

وقبل ذلك كان سفيرا لدى روسيا في الفترة بين 2005 – 2008 ومساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في الفترة 2001 – 2005، وسفيرا في الأردن منذ 1998 وحتى 2001.

ومنذ تركه الخدمة الدبلوماسية في عام 2014 كان بيرنز يترأس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد أشارت إلى أنه من بين التحديات الرئيسية الماثلة أمام بيرنز في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية سيكون فهم القضايا المتعلقة بالصين، التي لا يعتبر بيرنز خبيرا فيها، على عكس خبرته في شؤون روسيا والشرق الأوسط.

كما ينبغي على بيرنز، حسب الصحيفة، التخلي عن سلوك الدبلوماسي، حيث سيتعين عليه تقديم “حقائق غير مريحة” للإدارة الأمريكية.

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