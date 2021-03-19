احدث الأخبار

شبح عودة جائحة كورونا يهوي ببورصة وول ستريت
أبرز المواد
 الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ويليام بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية
أبرز المواد
 قائمة المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي
أبرز المواد
 النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في واقعة اعتداء على قائد مركبة وتهشيم زجاج سيارته
محليات
 أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد المملكة
أبرز المواد
 جمعية بصائر بنجران تنفذ مسيرة للتوعية بأهمية لقاح كورونا
منطقة نجران
 دول أوروبية تستأنف استخدام لقاح “أسترازينيكا”
أبرز المواد
 بايدن “غير نادم” على وصف بوتين بـ”القاتل” والأخير يدعوه للحوار
أبرز المواد
 “تحلية المياه” تسجّل رقماً قياسياً عالمياً في “غينيس” كأقل استهلاك للطاقة
أبرز المواد
 الماس يتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى في كينيا
أبرز المواد
 وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البرتغال
أبرز المواد
 “الخطوط السعودية” توقع اتفاقية مع 6 بنوك سعودية بقيمة 11,2 مليار ريال لتمويل برنامج زيادة أسطول طائراتها
أبرز المواد
شبح عودة جائحة كورونا يهوي ببورصة وول ستريت

شبح عودة جائحة كورونا يهوي ببورصة وول ستريت

أبرز المواد
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ويليام بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية

الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ويليام بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية

أبرز المواد
قائمة المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

قائمة المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

أبرز المواد
النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في واقعة اعتداء على قائد مركبة وتهشيم زجاج سيارته

النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في واقعة اعتداء على قائد مركبة وتهشيم زجاج سيارته

محليات

شبح عودة جائحة كورونا يهوي ببورصة وول ستريت

شبح عودة جائحة كورونا يهوي ببورصة وول ستريت
http://almnatiq.net/?p=962910
المناطق - وكالات

أغلقت سوق الأسهم الأميركية على انخفاض حاد متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة وتجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا في أوروبا.

وتسارعت خسائر الأسهم الأميركية بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إغلاقا لمدة شهر في باريس وعدة مناطق أخرى من جراء الأزمة الصحية.

وهوى مؤشر قطاع الطاقة مع انخفاض أسعار النفط، لأسباب منها بواعث القلق من تنامي إصابات كوفيد-19 في أوروبا.

وقال جو سالوزي، مدير التداولات المشارك لدى ثيميس تريدنيج في تشاثام بولاية نيوجيرزي، “الضربة الأحدث جاءت من أنباء إغلاق باريس. كان وقعها سيئا.. هنا في الولايات المتحدة، نتوقع إعادة الفتح الكبيرة هذه والوضع يبدو جيدا فيما يتعلق بالفيروس، لكننا لا ننظر خارج الولايات المتحدة، والوضع هناك ليس جيدا تماما.”

تخطى عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 1.75 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته في 14 شهرا بعد يوم من توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي أقوى نمو في نحو 40 عاما مع انحسار أزمة كوفيد-19. وجدد مجلس الاحتياطي تعهده بالإبقاء على هدفه لسعر الفائدة قريبا من الصفر لسنوات قادمة.

وانخفضت أسهم أبل وأمازون.كوم. وأسهم شركات التكنولوجيا حساسة على نحو خاص إزاء ارتفاع العوائد لأن قيمتها تعتمد على أرباحها في المستقبل البعيد، والتي تفقد بريقها عندما ترتفع عوائد السندات.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 153 نقطة بما يعادل 0.46 بالمئة إلى 32862.37 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 58.62 نقطة أو 1.48 بالمئة ليسجل 3915.5 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 409.03 نقطة أو 3.02 بالمئة إلى 13116.17 نقطة.

روابط ذات صلة

الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ويليام بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية

الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ويليام بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية
قائمة المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

قائمة المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي
أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد المملكة

أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*