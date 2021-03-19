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طقس مستقر على معظم المناطق وانخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة

طقس مستقر على معظم المناطق وانخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة

أبرز المواد

طقس مستقر على معظم المناطق وانخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة

طقس مستقر على معظم المناطق وانخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة
http://almnatiq.net/?p=962913
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعه 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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