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كوريا الشمالية تقطع العلاقات مع ماليزيا بعد تسليم أحد مواطنيها لأمريكا

كوريا الشمالية تقطع العلاقات مع ماليزيا بعد تسليم أحد مواطنيها لأمريكا
http://almnatiq.net/?p=962921
المناطق - وكالات

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية قطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا بسبب تسليمها أحد مواطنيها إلى الولايات المتحدة، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وجاء في البيان أن السلطات الماليزية ارتكبت في 17 مارس “جريمة لا تغتفر.. عبر تسليمها بالقوة مواطناً بريئاً (من كوريا الشمالية) إلى الولايات المتحدة”. 

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية “القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا”، مشددة على أن ما حصل “عمل عدائي” في حق بيونغ يانغ نُفذ “إذعاناً للضغوط الأمريكية”.

ووصف البيان الشخص الذي لم يُذكَر اسمه، بأنه فرد منخرط في “أنشطة تجارة خارجية مشروعة في سنغافورة”، وشدد على أن هناك “تلفيقاً قد حصل.. للقول إنه متورط في غسيل أموال غير قانوني”.

وكان مواطن من كوريا الشمالية يُدعى مون كول ميونغ قد خسر في الثالث من مارس الجاري استئنافاً لحكم سابق بتسليمه إلى الولايات المتحدة، لمواجهة تهم تتعلق بغسيل الأموال.

وتم اعتقال مون عام 2019 في ماليزيا بطلب من الولايات المتحدة، بعد أن كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أنه ينشط ضمن جماعة إجرامية تقوم بخرق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وتزودها بالإمدادات وتقوم بغسيل الأموال.

ويواجه مون أربع تهم متعلقة بغسيل الأموال وتهمتين تتعلقان بالتآمر. وتتعلق كل هذه التهم بأنشطته حين كان يشتغل كماحمي في سنغافورة.

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