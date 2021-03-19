احدث الأخبار

“الشؤون الإسلامية” تطلق برنامج “الإمامة أحكام وآداب” في عموم مناطق المملكة
أبرز المواد
 “فوائدة تفوق مخاطره”.. الصحة العالمية توصي بمواصلة التطعيم بأسترازينيكا
أبرز المواد
 بايدن يعتزم ترشيح صديقه “عاشق الفضاء” لقيادة “ناسا”
أبرز المواد
 كأول امرأة ترأس البلد الواقع شرق إفريقيا.. نائبة رئيس تنزانيا الراحل تؤدي اليمين خلفا له
أبرز المواد
 قمة ثلاثية بين قادة العراق ومصر والأردن في بغداد نهاية مارس
أبرز المواد
 النفط يواصل تراجعه لليوم السادس .. وخسائره 9% في أسبوع
أبرز المواد
 المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية : اختبار مفاعل نووي جديد لتشغيله خلال عام
أبرز المواد
 سخرية واستهزاء شابين من حارس أمن فاقد للوعي يثير غضب رواد التواصل!
أبرز المواد
 سفير فرنسا في اليمن : الجميع يريد السلام إلا الحوثيون
أبرز المواد
 محادثات ألاسكا.. أزمة بروتوكولية واتهامات متبادلة بين وفدي واشنطن وبكين
أبرز المواد
 محرقة صنعاء.. صرخة أوروبية لتحقيق فوري في حادثة وفاة العشرات من المهاجرين الأفارقة حرقاً
أبرز المواد
 متحدثة البيت الأبيض: بايدن غير نادم على وصف بوتين بأنه “قاتل”
أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية” تطلق برنامج “الإمامة أحكام وآداب” في عموم مناطق المملكة

“الشؤون الإسلامية” تطلق برنامج “الإمامة أحكام وآداب” في عموم مناطق المملكة

أبرز المواد
“فوائدة تفوق مخاطره”.. الصحة العالمية توصي بمواصلة التطعيم بأسترازينيكا

“فوائدة تفوق مخاطره”.. الصحة العالمية توصي بمواصلة التطعيم بأسترازينيكا

أبرز المواد
بايدن يعتزم ترشيح صديقه “عاشق الفضاء” لقيادة “ناسا”

بايدن يعتزم ترشيح صديقه “عاشق الفضاء” لقيادة “ناسا”

أبرز المواد
كأول امرأة ترأس البلد الواقع شرق إفريقيا.. نائبة رئيس تنزانيا الراحل تؤدي اليمين خلفا له

كأول امرأة ترأس البلد الواقع شرق إفريقيا.. نائبة رئيس تنزانيا الراحل تؤدي اليمين خلفا له

أبرز المواد

“الشؤون الإسلامية” تطلق برنامج “الإمامة أحكام وآداب” في عموم مناطق المملكة

“الشؤون الإسلامية” تطلق برنامج “الإمامة أحكام وآداب” في عموم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=962957
المناطق - الرياض

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم برنامج “الإمامة أحكام وآداب”، الذي ينظمه معهد الأئمة والخطباء ابتداءً من الأحد القادم ولمدة ثلاثة أسابيع عبر برنامج متنوع في القرآن الكريم وعلومه والعقيدة الإسلامية الصحيحة، وبعض الأحكام المهمة في الصلاة والأمن الفكري والآداب والأخلاق الإسلامية، يستهدف أكثر من 80 ألف إمام بعموم مناطق المملكة عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء المكلف عيسى كاملي أن البرنامج يقدمه أعضاء هيئة التدريس بالمعهد عبر منصة زووم بالاتصال المباشر، وأن كل فعالية من البرنامج سيستفيد منها أكثر من 13000 إمام في مرحلته الأولى ليصل مجموع المستهدفين إلى أكثر من 80 ألف إمام مسجد وجامع في جميع مناطق المملكة.
وبين كاملي أن البرنامج يهدف إلى نشر الوسطية والاعتدال وتطوير أداء أئمة المساجد في حسن إدارة المسجد وفن التعامل مع المأمومين وتوجيههم وتعليمهم ونشر الألفة والمحبة بين جماعة المسجد، وتحصين أئمة المساجد من خطورة الأفكار المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، وفهم معاني القرآن الكريم والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم بعض الأحكام المهمة في الصلاة.
ونوه مدير معهد الأئمة والخطباء بأن البرنامج يسلط الضوء على الأحكام الشرعية في الإمامة في رمضان وأحكام الصيام وآدابه ودور أئمة المساجد في توعية المجتمع وإرشادهم بأهمية استغلال الأوقات الفاضلة والحرص على الدعوة وفق المنهج الوسطي.

روابط ذات صلة

“فوائدة تفوق مخاطره”.. الصحة العالمية توصي بمواصلة التطعيم بأسترازينيكا

“فوائدة تفوق مخاطره”.. الصحة العالمية توصي بمواصلة التطعيم بأسترازينيكا
بايدن يعتزم ترشيح صديقه “عاشق الفضاء” لقيادة “ناسا”

بايدن يعتزم ترشيح صديقه “عاشق الفضاء” لقيادة “ناسا”
كأول امرأة ترأس البلد الواقع شرق إفريقيا.. نائبة رئيس تنزانيا الراحل تؤدي اليمين خلفا له

كأول امرأة ترأس البلد الواقع شرق إفريقيا.. نائبة رئيس تنزانيا الراحل تؤدي اليمين خلفا له

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*