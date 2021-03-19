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رئيس إندونيسيا يدعو قمة آسيان إلى مناقشة أزمة ميانمار

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رئيس إندونيسيا يدعو قمة آسيان إلى مناقشة أزمة ميانمار

رئيس إندونيسيا يدعو قمة آسيان إلى مناقشة أزمة ميانمار
http://almnatiq.net/?p=962959
المناطق - وكالات

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم ، قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى مناقشة الأزمة السياسية في ميانمار والتي اندلعت عقب انقلاب عسكري شهدته الشهر الماضي.
وقال الرئيس جوكو في مؤتمر صحفي “تدعو إندونيسيا إلى نهاية فورية لاستخدام العنف في ميانمار للحيلولة دون سقوط مزيد من القتلى”.
وأضاف أنه “سيعقد محادثات مع سلطان بروناي، الذي يرأس الدورة الحالية لرابطة آسيان، بشأن إمكانية عقد قمة لآسيان من أجل مناقش الأزمة في ميانمار”.

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