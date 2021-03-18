أمانة الشرقية: إغلاق جزئي لتقاطع شارع أبو بكر الصديق مع شارع الخوارزمي بغرب الدمام لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح

الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية عن عزمها إغلاق جزئي لتقاطع شارع أبو بكر بن الصديق مع شارع الخوارزمي بغرب الدمام من الجنوب إلى الشمال، وذلك لمدة (15 يوم) ابتداء من صباح يوم الأحد 08 / 08 / 1442هـ المـــــوافق 21 / 03 / 2021 م، حيث ستقوم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة بأعمال الصيانة والإصلاح للشارع.

ونوهت على سالكي الطريق باستخدام الطرق البديلـــــة، للقادم من طريق أبو بكر الصديق من الجنوب الى الشمال يسلك شارع عصام بن أبي جبل ثم شارع 26 ب، ثم طريق الخوارزمي حسب المخطط وسير الحركة.

أما القادم من طريق الخوارزمي من الغرب في اتجاه الشرق يسلك طريق أبو بكر الصديق، ثم يسلك الدوران للعودة إلى طريق الخوارزمي حسب المخطط وسير الحركة.

وأهابت الأمانة ومرور الشرقية بقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المعلن عنها في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، وذلك منعا للوقوع في الزحام، لسلامتهم، وذلك خلال فترة أعمال الصيانة.