احدث الأخبار

أمانة الشرقية: إغلاق جزئي لتقاطع شارع أبو بكر الصديق مع شارع الخوارزمي بغرب الدمام لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح
المنطقة الشرقية
 وزير الصحة ينشر قصة مؤلمة.. ويناشد: أرجوكم من القلب خذوا الخطوة خذوا اللقاح
أبرز المواد
 90 % من محاولات تسجيل الدخول لمواقع إنترنت عبر برمجيات «بوت»
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يؤكد الوفاء بوعد الـ 100 مليون جرعة لقاح قبل 40 يوماً من انقضاء المهلة
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يناقش آثار التصنيفات الإقصائية على الوحدة الوطنية
أبرز المواد
 رئيس إندونيسيا يدعو قمة آسيان إلى مناقشة أزمة ميانمار
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تطلق برنامج “الإمامة أحكام وآداب” في عموم مناطق المملكة
أبرز المواد
 “فوائدة تفوق مخاطره”.. الصحة العالمية توصي بمواصلة التطعيم بأسترازينيكا
أبرز المواد
 بايدن يعتزم ترشيح صديقه “عاشق الفضاء” لقيادة “ناسا”
أبرز المواد
 كأول امرأة ترأس البلد الواقع شرق إفريقيا.. نائبة رئيس تنزانيا الراحل تؤدي اليمين خلفا له
أبرز المواد
 قمة ثلاثية بين قادة العراق ومصر والأردن في بغداد نهاية مارس
أبرز المواد
 النفط يواصل تراجعه لليوم السادس .. وخسائره 9% في أسبوع
أبرز المواد
أمانة الشرقية: إغلاق جزئي لتقاطع شارع أبو بكر الصديق مع شارع الخوارزمي بغرب الدمام لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح

أمانة الشرقية: إغلاق جزئي لتقاطع شارع أبو بكر الصديق مع شارع الخوارزمي بغرب الدمام لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح

المنطقة الشرقية
وزير الصحة ينشر قصة مؤلمة.. ويناشد: أرجوكم من القلب خذوا الخطوة خذوا اللقاح

وزير الصحة ينشر قصة مؤلمة.. ويناشد: أرجوكم من القلب خذوا الخطوة خذوا اللقاح

أبرز المواد
90 % من محاولات تسجيل الدخول لمواقع إنترنت عبر برمجيات «بوت»

90 % من محاولات تسجيل الدخول لمواقع إنترنت عبر برمجيات «بوت»

أبرز المواد
الرئيس الأمريكي يؤكد الوفاء بوعد الـ 100 مليون جرعة لقاح قبل 40 يوماً من انقضاء المهلة

الرئيس الأمريكي يؤكد الوفاء بوعد الـ 100 مليون جرعة لقاح قبل 40 يوماً من انقضاء المهلة

أبرز المواد

أمانة الشرقية: إغلاق جزئي لتقاطع شارع أبو بكر الصديق مع شارع الخوارزمي بغرب الدمام لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح

أمانة الشرقية: إغلاق جزئي لتقاطع شارع أبو بكر الصديق مع شارع الخوارزمي بغرب الدمام لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح
http://almnatiq.net/?p=962975
الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية عن عزمها إغلاق جزئي لتقاطع شارع أبو بكر بن الصديق مع شارع الخوارزمي بغرب الدمام من الجنوب إلى الشمال، وذلك لمدة (15 يوم) ابتداء من صباح يوم الأحد 08 / 08 / 1442هـ المـــــوافق 21 / 03 / 2021 م، حيث ستقوم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة بأعمال الصيانة والإصلاح للشارع.

ونوهت على سالكي الطريق باستخدام الطرق البديلـــــة، للقادم من طريق أبو بكر الصديق من الجنوب الى الشمال يسلك شارع عصام بن أبي جبل ثم شارع 26 ب، ثم طريق الخوارزمي حسب المخطط وسير الحركة.

أما القادم من طريق الخوارزمي من الغرب في اتجاه الشرق يسلك طريق أبو بكر الصديق، ثم يسلك الدوران للعودة إلى طريق الخوارزمي حسب المخطط وسير الحركة.

وأهابت الأمانة ومرور الشرقية بقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المعلن عنها في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، وذلك منعا للوقوع في الزحام، لسلامتهم، وذلك خلال فترة أعمال الصيانة.

روابط ذات صلة

غرفة الشرقية تعلن دمج مجلسي شباب وشابات أعمال الشرقية

غرفة الشرقية تعلن دمج مجلسي شباب وشابات أعمال الشرقية
مختصون يحذرون من النمو المتزايد للتحرش الإلكتروني في العالم

مختصون يحذرون من النمو المتزايد للتحرش الإلكتروني في العالم
برنامج الفحص المهني يبدأ تدريجيا على العمالة الوافدة مطلع يوليو المقبل

برنامج الفحص المهني يبدأ تدريجيا على العمالة الوافدة مطلع يوليو المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*