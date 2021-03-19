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الأهلي مهدد بخسارة قضية سوزا

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الأهلي مهدد بخسارة قضية سوزا

الأهلي مهدد بخسارة قضية سوزا
http://almnatiq.net/?p=962977
المناطق_جدة

تواصلت قضية النادي الأهلي ولاعبه البرازيلي جوزيف دي سوزا في أروقة “فيفا” منذ رحيله عن الأهلي ومطالبته بفسخ العقد، لترفع إدارة الأهلي حينها شكوى رسمية طالبته باسترداد 16 مليون يورو قيمة ما دفع للاعب أثناء احترافه بالنادي الأهلي، إلا أن الشكوى ومواصلة الجلسات الفترة الماضية بين محامي طرفي القضية استجد بها قرار قد يقلق الأهلاويين بخسارتهم للقضية بحكم جديد يطالب إدارة الأهلى بسداد 4 ملايين يورو ونصف المليون تقريباً للاعب لإنهاء القضية وهذا ما سيدعو الأهلاويين لرفع طلب استثناء قضائي الفترة القادمة.

من جهة أخرى قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي بقيادة نايف القاضي تغيير مواعيد التدريبات اليومية لفريق كرة القدم وذلك بالتنسيق مع المدير الفني فلادان بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مدينة جدة الفترة المقبلة مع اقتراب دخول فترة الصيف، حيث تنطلق التدريبات اليومية للاعبين عند السابعة مساء بدلاً عن الخامسة عصراً.

في الوقت الذي تنفس فيه الأهلاويون الصعداء مع عودة بعض لاعبي الفريق المصابين تقدمهم المدافع معتز هوساوي عقب مشاركته في التدريبات الجماعية قبل موقعة الأهلي والفتح غداً السبت ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ في جانب آخر المحترف الجديد مباين يانج المشاركة في تدريبات لمس الكرة بعد اقتراب انتهائه من مرحلة التأهيل الطبي.

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