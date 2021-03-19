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الإمارات تسجل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=962981
المناطق_واس

أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، تسجيل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 436625 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1428 حالة، إضافة إلى شفاء 2391 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 418496 حالة تعاف.

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